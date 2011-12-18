اختصاص مقرری به بیمه شدگانی که با حوادث غیر مترقبه بیکار می شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار مقرر کردند، بیمه شدگانی که به علت قوه قهریه و بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل و زلزله، جنگ و آتش سوزی بیکار می شوند با معرفی به واحد تعاون کار و رفاه اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند.

بر اساس مصوبه دیگری از این طرح تشخیص استحقاق مقرری بیمه بیکاری بر اساس مقررات این قانون برعهده صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار خواهد بود.

نمایندگان مجلس در بررسی ماده دیگری مصوب کردند: چگونگی پرداخت و وصول حق بیمه بیکاری، تکالیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر موارد که در این قانون تصویب نشده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به اداره تأمین اجتماعی و بازنشستگی لشگری و کشوری حسب مورد خواهد بود.

به گزارش مهر، در ماده 11 این طرح از آنجا که اصل و حذف ماده به رأی مجلس نرسید مقرر شد ماده مذکور به کمیسیون اجتماعی ارجاع و مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

ماده 11 تصریح دارد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، حق بیمه بیکاری به میزان 4 درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود که 2 درصد آن توسط کارفرما، 1 درصد توسط بیمه شونده و 1 درصد توسط دولت از محل 2 درصد اعتبارات بودجه عمومی موضوع ماده 180 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار داد، در طول اجرای قانون برنامه، تأمین و پرداخت شود. سهم دولت برای سال های بعد در بودجه سالانه پیش بینی می شود.

از آنجا که این ماده مغایر قانون پنجم توسعه و موجب بار مالی برای دولت می شود، طبق آیین نامه مجلس نیازمند دو سوم آرای نمایندگان برای تصویب بود اما اصل آن با 112 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع به تصویب نرسید. سپس مجلس برای حذف آن وارد رأی گیری شد که مجدداً این پیشنهاد با 42 رأی موافق، 61 مخالف و 35 ممتنع به تصویب نرسید.

محمدرضا باهنر پس از آنکه اصل و حذف آن به تصویب نرسید، ماده 11 این طرح را به کمیسیون مربوطه ارجاع داد که مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

ادامه بررسی این طرح یک فوریتی که 36 ماده دارد به سه شنبه هفته جاری موکول شد.