اخبار کوتاه ورزشی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات لیگ پومسه تکواندو بانوان استان با حضور 70 شرکت کننده در دو بخش تیمی و انفرادی در تمام رده های سنی در خانه تکواندو استان فارس سالن شهید صادق پور برگزار شد.

بر اساس این گزارش ،نتایج این مسابقات به شرح زیر است:

پومسه انفرادی:

رده سنی زیر 10 سال: مریم مسجدی از داراب مقام اول ، مارال طاهری از باشگاه خلیلی صدرا مقام دوم ، شقایق نظافت از باشگاه پیمان و نرجس جعفری از باشگاه خلیلی صدرا مقام سوم مشترک.

رده سنی 10 تا 14 سال: فروغ راسخی از باشگاه پیمان مقام اول، فروزان حسینعلی پور از باشگاه 22 بهمن مقام دوم، آیگین شمشیری از باشگاه صبا و مائده کوهگرد از باشگاه خلیلی صدرا مقام سوم مشترک.

رده سنی 14 تا 18 سال: سیده نگار جعفری از باشگاه پیمان مقام اول ، زهرا حسین پور از باشگاه پیمان مقام دوم ، مهشاد رستمی از باشگاه پیمان و مریم السادات حسینی از خرم بید مقام سوم مشترک.

رده سنی 19 تا 30 سال: زهرا حسین آبادی از باشگاه پیمان مقام اول ، مریم حسین آبادی از باشگاه پیمان مقام دوم ، سیده فاطمه حسینی از باشگاه پیمان و نرجس سامانیان از باشگاه 22 بهمن مقام سوم مشترک.

رده سنی 31 تا 40 سال: نرگس امیر محمدی از باشگاه پیمان مقام اول ، الهام ایمانی فر از فسا مقام دوم.

پومسه تیمی:

رده زیر 14 سال: تیم باشگاه پیمان از شیراز مقام اول ، تیم اداره کار داراب از داراب مقام دوم ، تیم 22 بهمن از شیراز مقام سوم.

رده زیر 35 سال: تیم باشگاه پیمان از شیراز مقام اول، تیم باشگاه 22 بهمن(الف) از شیراز مقام دوم، تیم اداره کار داراب از داراب و تیم باشگاه 22 بهمن (ب) از شیراز مقام سوم مشترک

تیم بسکتبال لیگ برترلوله سبز آ.اس در اندیشه شکست دانشگاه آزادتهران

تیم لوله سبز آ.اس شیراز روز دوشنبه هفته جاری ساعت 16 در خانه بسکتبال شیراز میزبان دانشگاه آزاد تهران خواهد بود.

نماینده بسکتبال استان در رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی پذیرای تیم رده سومی دانشگاه آزاد تهران خواهد بود که در پایان دور رفت این رقابتها با کسب 15 امتیاز در رده نهم جدول رده بندی جای گرفت.

در حال حاضر در جدول رده بندی مسابقات تیمهای مهرام تهران، فولاد ماهان اصفهان و دانشگاه آزاد تهران به ترتیب رده های اول تا سوم را در اختیار دارند.