راه حلهاي موقت صلح را رد مي كنيم//عمليات شهادت طلبانه كمكي به روند صلح نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري الجزيره، ابومازن درمراسم تحليف مقررياست تشكيلات خودگردان فلسطين درشهررام الله با بيان اينكه استراتژي ما براساس صلح عادلانه اي است كه مي توان با تكيه برآن به مذاكرات صلح دائمي و عادلانه دست يافت، گفت : استراتژي سازمان آزادي بخش فلسطين همان گزينه صلح عادلانه و فراگير است كه از طريق آن مي توان به مذاكرات صلح فراگيردست يافت .

وي پس ازياد كردن سوگند طي سخناني با رد راه حلهاي موقت ومقطعي درازمدت براي ايجاد صلح، آمادگي تشكيلات خودگردان فلسطين را براي از سرگيري مذاكرات صلح با اسراييل اعلام داشت .

ضمن اينكه رئيس جديد تشكيلات خودگردان فلسطين برضرورت پايبندي به صلح عادلانه تاكيد كرد، قول داد راه ياسرعرفات رئيس فقيد تشكيلات خودگردان فلسطين ادامه دهد.

اوخواهان توقف عمليات شهادت طلبانه عليه نيروهاي اشغالگراسراييلي شد و اظهارداشت: اين عمليات كمكي به روند صلح نخواهد كرد .

ابومازن با بيان اينكه درحال حاضرتلاش مي كنيم ازگسترش دامنه خشونتها جلوگيري كنيم تا به آتش بس دوطرفه دست يابيم، تصريح كرد:هدف ما پايان دادن به اشغالگري رژيم اسراييل است .

محمود عباس معروف به ابومازن درعين حال جامعه بين المللي را تلاش بيشترجهت پايان دادن به اشغالگريهاي رژيم اسراييل وبرچيدن ديوارنژاد پرستانه حائل فرا خواند و درهمان حال آمادگي تشكيلات خودگردان فلسطين براي ازسرگيري مذاكرات صلح جهت مشخص شدن وضعيت نهايي اعلام كرد.

وي افزود:در روزهاي گذشته نيروهاي اشغالگر اسراييلي درسرزمين هاي اشغالي فلسطين دست به يك سري جنايتهايي عليه فلسطيني ها زدند كه اين جنايت ها با واكنش برخي گروه هاي فلسطيني مواجه شده است اما اين گونه حركتها به ايجاد صلح كمكي نخواهد كرد و ازنظرما مردود ومحكوم است.

رئيس جديد تشكيلات خودگردان فلسطين با اشاره به اينكه ما مي كوشيم تا به آتش بس دوطرفه براي متوقف ساختن خشونت ها دست يابيم تصريح كرد : همكاري با اسراييلي نه تنها درسايه مطالب ديكته شده صورت نخواهد گرفت بلكه درسايه توقف موج ترورها، محاصرها و شهرك سازي انجام خواهد شد.

وي خطاب به حاضران گفت: همكاري با اسراييل همكاري زباني نخواهد بود بلكه عملي است واين همكاري همزمان با پايان يافتن ترورها، محاصره ، بازداشتها، مصادره زمين هاي فلسطينيان، توقف شهرك سازي و توقف احداث ديوار نژاد پرستانه حائل و متوقف شدن تخريب منازل فلسطينها انجام مي گيرد.

ابومازن پيشترجانشين ياسرعرفات رئيس فقيد تشكيلات خودگردان فلسطين درپست رئيس سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف) شد و امروزرسما پست رياست تشكيلات را برعهده گرفت .

درهمين حال وي احمد قريع نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين را مامورتشكيل كابينه جديد كرد ودرحضور اعضاي مجلس قانونگذاري فلسطين گفت : من مجددا به برادرخود احمد قريع اعتماد و اطمينان مي كنم وبا او درمورد تشكيل كابينه جديد براساس قانون مشورت خواهم كرد.

قريع درسپتامبر 2003 پست نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين را تحويل گرفت و جانشين ابومازن شده بود. ابومازن خطاب به اسراييلي ها گفت : ما دو ملت هستيم و برما واجب شده است كه با صلح دركنار يكديگر زندگي كنيم. وي گفت : من به رهبران اسراييل و اسراييليها مي گويم ما دو ملت هستيم كه بايد دركناريكديگردراين سرزمين ادامه حيات دهيم .

وي تنها راه ايجاد صلح را پايان دادن به اشغالگري اسراييل و درگيريها و خشونتها اعلام كرد و گفت :ما بايد به طورمساوي طرح نقشه راه را اجرا كنيم .

همزمان با اين سخنراني ارتش اشغالگر قدس با حمله به اردوگاه آوارگان فلسطيني دررفح جنوب نوار غزه دو فلسطيني را به شهادت رساند و 5 تن ديگر را زخمي كرد.

دكتر علي موسي رئيس بيمارستان رفح حال دو تن ازمجروحان را وخيم اعلام كرد و گفت: درمنطقه برازيل نظاميان صهيونيست دو فلسطيني را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.