زنگ اجرای طرح ملی موزه مدرسه نواخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی افزود: دبیرستان فردوسی تبریز در سال 1295 شمسی احداث و در سال 1381 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده که اولین موزه مدرسه استان را در خود جای خواهد داد.

وی تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی، با هدف اشاعه فرهنگ بازدید از موزه ها، بهره برداری از ظرفیت آموزشی موزه ها و برجسته کردن آموزش به عنوان یکی از کارکردهای اصلی موزه، طرح ملی موزه مدرسه را با همکاری آموزش و پرورش در سراسر کشور اجرا می کند.

محمدی اضافه کرد: با اجرای این طرح، ضمن توسعه فرهنگ بازدید از موزه ها در جامعه، دانش آموزان با سیر تحول علوم مختلف، سابقه درخشان علمی و فرهنگی کشور و مفاخر و مشاهیر به صورت عینی آشنا می شوند.

وی با اشاره به جایابی تاسیس این موزه گفت: قدیمی ترین ساختمان دبیرستان فردوسی از بناهای بعد از دوره مشروطیت در تبریز محسوب شده و به نظر می رسد ساختمان Hشکل آن در ابتدا برای بیمارستان ساخته شده بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: این ساختمان دارای یک طبقه زیرزمین و دو طبقه اول و همکف است که مساحت هر طبقه بیش از 300 متر مربع را به خود اختصاص می دهد.

محمدی با اشاره به اینکه حدود دو هزار دانش آموز پسر در دو نوبت در دبیرستان فردوسی تحصیل می کنند، یادآور شد: قدیمی ترین ساختمان این مدرسه اکنون بلااستفاده بوده و جزو طرح مدارس ماندگار وزارت آموزش و پرورش نیز به شمار می رود.

وی بیان کرد: با توجه به مکان قرار گرفتن راه پله ها و جلوگیری از تداخل موزه با حیاط مدرسه و عبور و مرور دانش آموزان، طبقه اول دبیرستان فردوسی برای ساخت این موزه در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی تاکید کرد: هدف از تاسیس موزه ها آموزش و عبرت آموزی از تاریخ و دستاوردها است که باید در اجرای هر طرح موزه ای مدنظر قرار گیرد.

محمدی تصریح کرد: کمک و تلاش در بهبود و افزایش میزان دانش عمومی مردم، به ویژه دانش آموزان، دانشجویان و پژوهشگران از طریق ایجاد موزه ها یکی از اهداف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شمار می رود.