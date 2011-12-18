مازندران دارای 53 شهرداری مصوب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه معارفه مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران، به گستردگی دفتر شهری و امور شوراها اشاره کرد و اظهار داشت: مازندران با 53 شهرداری در راستای خدمات رسانی از جایگاه خاصی برخوردار است.



وی افزود: کنترل و نظارت بر بودجه شهرداریها و کنترل طرح های شهرداری از موضوعاتی بوده که در دفتر امور شهری و شوراها پیگیری می شود.



هاشمی ادامه داد: مسئولیت مدیرکلی دفتر امور شهری و شوراها از حساسیت و ظرافت خاصی برخوردار بوده و از آنجایی که مجموعه ای وسیع و تخصصی بوده نیاز به کمک همه کارکنان و مدیران شهری استانی احساس می شود.

وی، از حسینی مدیر کل سابق دفتر شهری تشکر کرد و گفت: سید یونس حسینی مدیرکل پیشین دفتر امور شهری استانداری به یک فضای بزرگتر کاری در سطح کشور منتقل شده که در زمان تصدی مدیریت خوبی از خود نشان داده است.



معاون استاندار مازندران، سید اصغر حسینی را فردی با تجربه و با اخلاق معرفی کرد و اذعان داشت: حسینی در مسئولیتهای مختلفی حضور فعال داشته و با تلاش خود منشا خدمات بوده است.