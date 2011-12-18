همایش کارآفرینی با موضوع دامپروری در پردیس کشاورزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش کارآفرینی، کشاورزی و دانشگاه با موضوع دامپروی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

سومین همایش کارآفرینی، کشاورزی و دانشگاه با موضوع دامپروی با معرفی کارآفرین برتر کشور خانم فلاحی برگزار خواهد شد و این امر از بخشهای این همایش است.

همایش یادشده با همکاری انجمن علمی گروه علوم دامی در تالار مهدوی (گروه خاکشناسی) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

سومین همایش کارآفرینی، کشاورزی و دانشگاه با موضوع دامپروی ساعت 9 روز سه شنبه مورخ ششم دی ماه سال جاری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

این همایش تا ساعت 12 ادامه دارد و طی آن مباحث مربوط به کارآفرینی، کشاورزی و دانشگاه با موضوع دامپروی ارائه خواهد شد و سخنرانی ها انجام می شود.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی این دانشگاه در برگزاری سومین همایش کارآفرینی، کشاورزی و دانشگاه با موضوع دامپروی همکاری می کنند.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج مستقر است و از مراکز مهم آموزشی و پژوهشی کشور محسوب می شود.