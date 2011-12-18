رئیس جمهور به اردبیل سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در این سفر یک روزه پروژه ملی راه ارتباطی اردبیل – سرچم و نیز مسکن مهر در سطح استان را به صورت همزمان افتتاح و به بهره برداری برساند.

پیش از این قرار بود رئیس جمهور برای افتتاح این پروژه ها 21 آذر ماه به این استان سفر کند، اما ظاهرا برنامه ها و سفر استانی موجب تاخیر در اجرای این برنامه ها شد.

وی پس از ورود به اردبیل با حضور در جاده اردبیل - سرچم این طرح ملی را که 180 کیلومتر طول، 9 تونل، سه گالری و چندین پل داشته و کار ساخت آن بیش از 12 سال طول کشیده است، به صورت رسمی افتتاح خواهد کرد.

گفتنی است این طرح با برآورد بودجه 500 میلیارد ریالی و برای چهار ساله طراحی شده بود، اما با تاخیر سه برابری در مدت زمان پیش بینی شده این رقم به هزار و 400 میلیارد ریال افزایش یافته است.

با افتتاح این پروژه سفر زمینی از اردبیل به تهران با اتصال به میانه و بزرگراه زنجان - قزوین به کمتر از شش ساعت کاهش خواهد یافت.

احمدی نژاد همچنین در این سفر یک روزه پنج هزار و 900 واحد مسکن مهر را که در سطح استان آماده شده است، همزمان و از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح خواهد کرد.

