به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در جلسه بررسی و توزیع اعتبارات فرهنگی استان طی سخنانی با اشاره به دستورالعمل توزیع اعتبارات فرهنگی استان گفت: سهم دستگاه های فرهنگی استان از سر جمع این اعتبارات به تفکیک بخش های برنامه ای و هزینه ای و نیز عمرانی تعیین و ابلاغ شده است.



وی با اشاره به ابلاغ اعتبارات خاص ارتقاء شاخص های فرهنگی موضوع جدول شماره 14 قانون بودجه گفت: از محل این بخش اعتبارات مناسبی برای تدارک و اجرای برنامه ها و فعالیت های متنوع فرهنگی مذهبی با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان پیش بینی شده است.



استاندار قم به زمینه ها و شرح فعالیت های در نظر گرفته شده برای اعتبارات این بخش اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامه ارائه شده از سوی دستگاه های متولی، اعتبارات این بخش در زمینه برگزاری دروه های آموزشی تخصصی برای هنرمندان و خبرنگاران، برپایی نمایشگاه ها و جشنواره های بین المللی، ملی و منطقه ای از جمله طلیعه ظهور و کریمه اهل بیت، کمک به مؤسسات و مراکز فرهنگی و قرانی، ارسال کتب به خارج از کشور ، حمایت از تولید و عرضه نرم افزارهای علوم دینی و اسلامی و تقویت و توسعه تئاتر دینی هزینه خواهند شد.



حجت الاسلام موسی پور با اشاره به سیاست های ابلاغی شورای اجتماعی کشور گفت: از دستگاه های فرهنگی استان خواسته شده تا برنامه های خود را همسو با رویکرد ها و اهداف این شورا تنظیم و اجرا نمایند.



وی توزیع اعتبارات بر اساس رعایت عدالت، اولویتها، نیازها، ظرفیتها و توانمندیها را از رویکردهای مهم استان برشمرد و تصریح کرد: تمرکز بر نیازها و کمبودهای اساسی حوزه فرهنگ و توجه به اثر بخشی و کیفیت گرایی فعالیت ها و برنامه ها از جمله موضوعات مهمی است که در توزیع و هزینه کرد اعتبارات فرهنگی مد نظر قرار گرفته و بر رعایت این مهم تاکید شده است.



استاندار قم با اشاره به کمبود مراکز فرهنگی در قم بر لزوم استفاده از سالن ها و ظرفیت های مکان های اداری و تجهیزات موجود دولتی، عمومی و اماکن مذهبی تاکید کرد.

