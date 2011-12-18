ناوگان حمل ‌و نقل دماوند مدرنیزه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی همتی در مراسم بزرگداشت روز حمل و نقل که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، فرمانده پاسگاه پلیس‏راه دماوند ـ فیروزکوه، رئیس اداره راه و ترابری و جمعی از فعالان حوزه حمل و نقل این شهرستان که ظهر یکشنبه برگزار شد، خدمات به روز را عاملی برای ایمنی بیشتر خواند و افزود: برای به‏ روزرسانی خدمات حمل و نقل باید در زمینه مباحثی نظیر ایمنی حمل و نقل، توسعه و عمران شهری و سود جستن از فناوری‏های نوین تلاشی وافر داشت.

وی ادامه داد: از سوی دیگر موضوعی همچون حفظ و صیانت محیط زیست از گزند آلاینده‏های مختلف نیز نباید از برنامه ‏های مرتبط با حمل و نقل حذف شود.

شهردار دماوند بیان داشت: در حال حاضر شهرستان دماوند با سه شخصیت حقوقی جداگانه تعاونی چندمنظوره مینی ‏بوسرانی تهران ـ دماوند، تعاونی تاکسیرانی داخل شهری و تعاونی "سیرگستر" مواجه است؛ استخوان ‏بندی امروز حوزه حمل و نقل شهرستان دماوند در حول این سه شخصیت حقوقی در حال حرکت است و باید از این زحمتکشان تقدیر کرد.

وی همچنین از نوسازی ناوگان حمل و نقل همگانی شهرداری دماوند خبر داد و افزود: با تلاشهای صورت گرفته، 35 دستگاه تاکسی و 10 دستگاه مینی ‏بوس به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر وارد چرخه خدمتگزاری شده یا خواهد شد.

همتی رانندگان را سربازان سلحشور خط مقدم جبهه‏های حوزه حمل و نقل کشور خواند و اضافه کرد: علاوه بر رانندگان، تلا‏شهای شبانه‏ روزی و بی‏ وقفه سایر نهادهای مهیا کننده بسترهای لازم برای تسهیل در امر حمل و نقل منطقه نیز قابل قدردانی است؛ روز حمل و نقل فرصت مغتنمی برای سپاس از دستگاههایی مانند پلیس راه، راهنمایی و رانندگی، اداره راه و ترابری و زحمتکشان ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری دماوند است.