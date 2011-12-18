ناوگان حمل ‌و نقل دماوند مدرنیزه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی همتی در مراسم بزرگداشت روز حمل و نقل که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، فرمانده پاسگاه پلیسراه دماوند ـ فیروزکوه، رئیس اداره راه و ترابری و جمعی از فعالان حوزه حمل و نقل این شهرستان که ظهر یکشنبه برگزار شد، خدمات به روز را عاملی برای ایمنی بیشتر خواند و افزود: برای به روزرسانی خدمات حمل و نقل باید در زمینه مباحثی نظیر ایمنی حمل و نقل، توسعه و عمران شهری و سود جستن از فناوریهای نوین تلاشی وافر داشت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر موضوعی همچون حفظ و صیانت محیط زیست از گزند آلایندههای مختلف نیز نباید از برنامه های مرتبط با حمل و نقل حذف شود.
شهردار دماوند بیان داشت: در حال حاضر شهرستان دماوند با سه شخصیت حقوقی جداگانه تعاونی چندمنظوره مینی بوسرانی تهران ـ دماوند، تعاونی تاکسیرانی داخل شهری و تعاونی "سیرگستر" مواجه است؛ استخوان بندی امروز حوزه حمل و نقل شهرستان دماوند در حول این سه شخصیت حقوقی در حال حرکت است و باید از این زحمتکشان تقدیر کرد.
وی همچنین از نوسازی ناوگان حمل و نقل همگانی شهرداری دماوند خبر داد و افزود: با تلاشهای صورت گرفته، 35 دستگاه تاکسی و 10 دستگاه مینی بوس به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر وارد چرخه خدمتگزاری شده یا خواهد شد.
همتی رانندگان را سربازان سلحشور خط مقدم جبهههای حوزه حمل و نقل کشور خواند و اضافه کرد: علاوه بر رانندگان، تلاشهای شبانه روزی و بی وقفه سایر نهادهای مهیا کننده بسترهای لازم برای تسهیل در امر حمل و نقل منطقه نیز قابل قدردانی است؛ روز حمل و نقل فرصت مغتنمی برای سپاس از دستگاههایی مانند پلیس راه، راهنمایی و رانندگی، اداره راه و ترابری و زحمتکشان ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری دماوند است.
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