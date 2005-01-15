نتايج مسابقات فوتسال جام رسانه ها

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها توسط كميته تربيت بدني انجمن صنفي روزنامه نگاران برگزارمي شود ونتايج چهارديدارامروزبه شرح ذيل بدست آمد:
* شبكه دو 2 - جهان اقتصاد 5
* جوان 7 - انجمن صنفي 1
* ايران 1 - ايران نيوز 6
* باشگاه خبرنگاران جوان 2 - مجله گردشگري 6
برنامه ديدارهاي روزيكشنبه به شرح ذيل است:
* الوفاق - آنا
* فرهيختگان - حسبان
* هموطن سلام - ايرنا يك
* مجله نگهبان - استقلال جوان
رقابتهاي فوتسال جام رسانه ها صبح امروز با برگزاري چهارديدارديگردرسالن سرپوشيده فدراسيون هندبال پيگيري شد.
به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها توسط كميته تربيت بدني انجمن صنفي روزنامه نگاران برگزارمي شود ونتايج چهارديدارامروزبه شرح ذيل بدست آمد:
کد مطلب 148705
نظر شما