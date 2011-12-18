  1. استانها
زودبین در گفتگو با مهر:

اداره ارشاد کرج بیشتر از تعهد، اشتغال ایجاد کرده است

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره ارشاد شهرستان کرج از ارائه تسهیلات به حوزه فرهنگی و ایجاد مشاغل خانگی خبر داد و گفت: این اداره بیش از سهمیه و تعهد خود شغل ایجاد کرده است.

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای تحقق 2 میلیون شغل و با سهم ویژه ای  که در حوزه اشتغال به استانها تخصیص یافته است، اداره ارشاد شهرستان کرج نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با ارائه تسهیلات در بخش فرهنگ و هنر گام های شایانی در ایجاد مشاغل خانگی برداشته است.

وی ضمن تأکید در تغییر باورها درباره اشتغال افزود: حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی، دامنه گسترده ای برای کارآفرینی دارد و ایجاد شغل را نباید به معنای کار اداری در نظر گرفت؛ اکنون هر فردی در هر مرکزی که پاره وقت فعالیت داشته باشد شاغل محسوب شده و باید مورد حمایت قرار گیرند.

این مسئول تاکید کرد: ظرفیتهای بیشتری در این حوزه وجود دارد و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و اشتغال اداره کل در صدد است تا پایان سال این شاخص آماری را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج یادآور شد:  طرحهایی که منجر به ایجاد شغل شود در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت.
 

