سلاحهای آمریکایی در راه طرابلس/یک صهیونیست وکیل عایشه قذافی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین،"لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا گفت : ما آماده کمک همه جانبه به لیبی هستیم و دارایی های بلوکه شده این کشور به زودی آزاد می شود.

وی افزود: لیبی به سلاح و نیروهای امنیتی زبده نیازمند است و ما به اطلاع مقامات جدید لیبی رسانده ایم که نیازهای خود را اعلام کنند.

وزیر دفاع آمریکا بیان کرد: دوره انتقالی دشوار است، اما قطعا مردم لیبی آن را با موفقیت سپری خواهند کرد و اطمینان دارم که مقامات جدید لیبی تعامل مثبتی با همه انقلابیون برای تشکیل نظام دفاعی یکپارچه خواهند داشت.

از سوی دیگر "اسامه الجویلی" وزیر دفاع دولت موقت لیبی گفت : ما در مرحله بازسازی نیروهای مسلح به سر می بریم و طرف آمریکایی آمادگی خود را برای رفع نیازهای ما اعلام کرده است.

این در حالی است که "عبدالرحیم الکیب" نخست وزیر موقت لیبی هم بیان کرد: ما برنامه مشخصی برای استفاده از نیروی جوانان داریم و جذب انقلابیون نیاز به برنامه دارد.

از سوی دیگر "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی ضمن قدردانی از مواضع آنکارا در قبال کشورش گفت : ترکیه در بازسازی لیبی نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

خبر دیگر اینکه رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: "نیک کاوفمان" وکیل اسرائیلی از "عایشه قذافی" دختر و"الساعدی قذافی" پسر دیکتاتور مقتول لیبی دفاع خواهد کرد.

از سوی دیگر در جنوب شهر "سرت" 500 جسد مربوط به جنگ این کشور کشف شد.