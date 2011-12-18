نشریه جدید "کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی" منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی" با همکاری موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دانشگاه تهران منتشر می شود.

مدیر مسئول این نشریه، محمد جوان نیکخواه و سردبیر مسعود احمدزاده است ضمن اینکه اعضای هیئت تحریره نیز شامل کارشناسان مربوطه از جمله حمید روحانی از دانشگاه فردوسی مشهد است.

حسن عسکری از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، دوستمراد ظفری از دانشگاه بوعلی همدان و علی اصغر طالبی از دانشگاه تربیت مدرس از دیگر اعضای هیئت تحریریه نشریه یادشده هستند.

احمد عاشوری، حسن اللهیاری و کیوان بهبودی از دانشگاه تهران، دیگر اعضای هیئت تحریره نشریه جدید کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی را تشکیل می دهند.

صاحب امتیاز نشریه جدید کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی نیز موسسه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دانشگاه تهران است.

راهنمای دریافت مقالات نیز در لینک موجود در آدرس اینترنتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران یعنی http://utcan.ut.ac.ir/news/news285.htm وجود دارد.

تالار امام خمینی (ره) پردیس کشاورزی مجهز به دستگاه دیتا پروژکتور شد

تالار حضرت امام خمینی (ره) دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مجهز به سیستم دیتا پروژکتور شد.

این امر به همت روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و با همکاری همکاران اداره امور عمومی دانشکده منابع طبیعی انجام شده است.

به این ترتیب مشکل چند ساله فقدان دستگاه ویدئو پروژکتور با توجه به برگزاری برنامه ها و مراسم های مختلف در این تالار، مرتفع شد.