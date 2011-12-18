23 مربی در دوره مربیگری والیبال بانوان قم شرکت کردند

سمانه شفاعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: یکی از راه های بسیار مهمی که به پیشرفت بیش از پیش والیبال قم کمک می کند، توجه به امر آموزش در بخش های اعم از مربیگری و داوری و همچنین نیروی انسانی مرتبط و فعال هیئت است.



وی ادامه داد: به همین خاطر در کنار فعالیت ها و تلاش های گسترده ای که برای توسعه والیبال استان به خصوص در بخش های استعدادیابی و قهرمانی انجام می دهیم، آموزش در این رشته ورزشی را نیز یکی از اولویت های مهم امور هیئت قرار داده ایم.



نایب رئیس هیئت والیبال استان قم با اشاره به برگزاری دوره مربیگری این رشته ورزشی ابراز داشت: دوره مربیگری رشته والیبال در سطح درجه سه با حضور مدرس فدراسیون والیبال برگزار شد، دوره ای که برای مربیان والیبال قم بسیار ارزشمند بود.



وی یاد آور شد: در این دوره مربیگری 23 مربی والیبال بانوان قم حضور داشتند که به مدت پنج روز زیر نظر مهران اشرف ریاحی مدرس فدراسیون والیبال به دو صورت تئوری و عملی با جدید ترین دانش های این رشته ورزشی آشنا شدند.



شفاعتی افزود: آموزش های تئوری این رشته ورزشی با شرکت مربیان آموزش بیننده در سالن اجتماعات سازمان هلال احمر قم برگزار شد و مربیان شرکت کننده در این دوره آموزش های عملی را در سالن غدیر قم فرا گرفتند.



وی با تمجید از حمایت‌هایی که از والیبال بانوان قم صورت می‌گیرد، اظهار داشت: همکاری نزدیک بخش های مختلف هیئت از بخش بانوان سبب شده است تا برنامه‌هایی که برای رشد و توسعه کبدی در والیبال بانوان در نظر داریم، سرعت و کیفیت بهتری یابد.



نایب رئیس هیئت والیبال استان قم ابراز داشت: برای رشد والیبال بانوان برنامه مهمی پیش‌بینی کرده‌ایم و در یکی از مهمترین آنها قصد داریم با همکاری و حمایت هیئت تیمی قوی را به رقابت‌های والیبال دسته اول باشگاه های بانوان کشور اعزام کنیم.



وی اظهار داشت: برای کسب آمادگی بیشتر تیم والیبال بانوان قم به منظور حضوری موفق در مسابقات لیگ دسته اول والیبال بانوان باشگاه‌های کشور که برنامه برگزاری آن از سوی فدراسیون والیبال در بهمن ماه اعلام شد نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا تیم با بهترین شرایط وارد مسابقات شود.



نایب رئیس هیئت والیبال استان قم اظهار داشت: به منظور کسب آمادگی مناسب برای حضور در پیکارهای لیگ دسته اول والیبال بانوان باشگاه‌های کشور، تدارکاتی مناسب در نظر گرفته ایم تا انشاءالله یکی از مدعیان صعود به لیگ برتر باشیم.



وی تاکید کرد: این تیم با ترکیبی از بهترین های والیبال بانوان قم در حال حاضر تمرینات آماده سازی خود را زیر نظر کادر فنی در سالن ورزشی شهید محمود رضائیان قم برگزار می کنند تا از هر نظر با آمادگی کامل به مصاف حریفان خود برود.

