حضور هاشمی رفسنجانی در مراسم ختم امام جمعه فقید رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ختم حجت الاسلام هاشمیان امام جمعه فقید رفسنجان عصر امروز با حضور مسئولین کشوری و لشگری و شخصیت ها در مسجد نور برگزار شد.

در این مراسم محمد باقر قالیباف شهردار تهران، سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ، حجت الاسلام قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در حج و زیارت، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی، مجید انصاری، حسن روحانی، یاسر خمینی، مصباحی مقدم، زهرا مصطفوی دختر امام خمینی(ره) و علی اکبر موسوی خوئینی‌ها شرکت کرده اند.

بنابراین گزارش اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به همراه دخترش فائزه هاشمی در این مراسم حضور یافت.