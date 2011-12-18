مستند حضرت علی بن حمزه(ع) از سیمای فارس پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامرضا محمدزاده گفت: فیلم مستند حضرت علی بن حمزه(ع) شامل زندگینامه به همراه سیر تحولات ورود به شیراز تا شهادت ایشان همراه با نحوه ساختن گنبد و بارگاه آن حضرت و ارادت مردم شیراز به بارگاه علی بن حمزه(ع) در قالب یک مستند ساخته شده است.

وی افزود: این مستند با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس و مشارکت صدا و سیمای این استان طی دو سال ساخته شده وهم اکنون تدوین و آماده پخش است و در شب 23 محرم الحرام ، شب شهادت حضرت علی بن حمزه (ع) پخش خواهد شد.

این مستند به کارگردانی عبدالرسول گلبن، تهیه کنندگی ناصر دوست فاطمه و با هزینه اداره بقاع و اماکن متبرکه اوقاف فارس تهیه شده است.