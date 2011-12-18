سرتیپی: تاریخ ارائه آثار به جشنواره مناسب نیست

علی سرتیپی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تلاش میکنیم "جیب بر خیابان جنوبی" به کارگردانی سیاوش اسعدی برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده شود. هم اکنون تدوین نیز توسط محمدرضا موئینی آغاز شده است.
وی درباره زمان تعیین شده برای ارائه آثار به دبیرخانه جشنواره افزود: من موافق این زمان تعین شده نیستم. چرا که اگر بخواهیم این شرایط را لحاظ کنیم قطعا با فیلمهای کمتری در جشنواره فجر روبرو میشویم و این موضوع از رونق این رویداد می کاهد.
سرتیپی همچنین تأکید کرد: فیلم "پول چوبی" مهدی کرمپور قطعا برای جشنواره فجر آماده نمایش خواهد شد.
در "جیب بر خیابان جنوبی" مصطفی زمانی، نورا هاشمی بهناز جعفری، امیرجعفری، محمود جعفری، هومن برق نورد، افشین سنگچاپ، لیلا بلوکات، علی رضا جعفری و علی اعلایی نقش آفرینان فیلم جدید سیاوش اسعدی هستند. در این فیلم پیام دهکردی نیز به همراه تعداد دیگری از بازیگران تئاتر بازی میکند. حضور او و دیگر بازیگران تئاتری نشان دهنده بازیهای سخت این فیلم است.
در خلاصه داستان فیلم "پل چوبی" آمده است: پل چوبی معبری بود بر خندق شمالی طهران، مابین پایتخت و ییلاق شمیران... محل اتصال طهران قدیم و تهران مدرن. اینجا و اکنون محله پل چوبی یادگار گذشته است. نامی بهجا مانده در قلب شهر پر هیاهو؛ محل رخداد عاشقانهای نا آرام...
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