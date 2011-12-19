نخستین نمایشگاه هنر قرآنی در خانه ملت برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محمد رضا کمره‌ای افزود: 114 اثر منتخب هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی بسم‌الله شامل تایپوگرافی و پوستر با موضوع آیه مبارکه "بسم الله" و همچنین "نگاره‌های عاشورا" برای اولین باردر محوطه خانه ملت برپا شده است.

وی با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه همزمان با ماه محرم به فضای مجلس رنگ و بوی معنوی داده است، ادامه داد: این نمایشگاه تا چهارشنبه 30 آذرماه در ورودی صحن علنی مجلس شورای اسلامی در معرض دید نمایندگان مردم قرار خواهد گرفت.

رییس موسسه مکعب هنر به استقبال نمایندگان مجلس از آثار هنرمندان حوزه هنر دینی اشاره کرد و یادآور شد: مراسم رونمایی از دو کتاب "خواص بسم الله الرحمن الرحیم" و "روزشمار عاشورا" 29 آذر (سه شنبه) با حضور رییس و نمایندگان مجلس برگزار می‌شود.

کمره‌ای درخصوص این دو کتاب توضیح داد: خواص بسم الله الرحمن الرحیم با نگاهی به تاثیر این آیه مبارک بر خواننده در 223 صفحه و توسط افشین کرمی نگاشته شده است. ضمن اینکه این کتاب با مقدمه آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت الله بهجت(ره) در شمارگان 50 هزار نسخه با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران تهیه شده است.

به گفته مدیرانتشارات مشق هنر، کتاب روزشمار عاشورا نوشته مهدی مومنی با مقدمه صادق آیینه وند ،260 صفحه دارد و در شمارگان 2 هزار نسخه منتشرشده است.

مسوول برگزاری جشنواره هنر بسم الله یادآورشد: هدف ما از برگزاری این نمایشگاه در مجلس، آشنا کردن نمایندگان مردم با کارکردهای فرهنگی هنرمندان، دستاوردهای هنردینی کشور و استفاده از نظرات آنها برای گسترش هنر دینی است.

کمره‌ای همچنین گفت: موسسه مکعب هنر به عنوان برگزارکننده این نمایشگاه، نماد برنزی "بسم الله" را به عنوان سمبل هنردینی و این جشنواره به نمایندگان مجلس اهدا کرد.