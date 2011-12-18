دانشگاه محیط زیست کرج در دوازدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهش دانشگاه محیط زیست، کارشناسان و متخصصان خود را در غرفه این دانشگاه در در دوازدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری مستقر کرد.

این کارشناسان و متخصصان با استقرار در نمایشگاه، پاسخگوی مخاطبان در خصوص فعالیتهای این دانشگاه، پژوهشگاه ملی محیط زیست و همچنین انستیتو علوم و فناوری محیط زیست اکو هستند.



دوازدهمین دوره نمایشگاه هفته پژوهش و فن بازار با هدف ایجاد فضای تعامل بیشتر بین فعالان عرصه علم و فناوری از طریق اطلاع‌رسانی آخرین دستاوردها و محصولات فناورانه پارکهای علم و فناوری برگزار شده است.

مراکز رشد و شرکتهای دانش‌بنیان و نیز ارائه فرصتهای سرمایه‌گذاری و نیازمندی‌های فناوری دستگاه‌های اجرایی و بخشهای پژوهشی کشور در دیگر موارد در این زمینه است.

اطلاعات دستاوردها و محصولات پیشرفته پارکها و مراکز رشد ارائه می شود

در این راستا اطلاعات دستاوردها و محصولات پیشرفته پارکها و مراکز رشد و نمونه‌های تولید شده آنها و همچنین طرحهای اولویت‌دار پژوهشی دستگاه‌ها و مجموعه‌های علمی پژوهشی در قالب پوستر، در سالن اختصاصی فن بازار به نمایش درمی‌آید.



اطلاعات محصولات و تجهیزات پیشرفته و همچنین اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضاهای حوزه فناوری در کشور، از طریق سامانه فن بازار جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.techtrade.irبرای عموم در دسترس قرار دارد.



در دوازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ۴۰ دانشگاه، ۲۵ پژوهشگاه و مرکز پژوهشی، ۱۶ پارک علم و فناوری و مرکز رشد حضور دارند.

همچنین ۲۷ دستگاه اجرایی، ۴۶ شرکت ایرانی سازنده تجهیزات آزمایشگاهی و ۳۵ مشارکت کننده در بخش فن بازار حضور دارند.



حضور دانشگاه محیط زیست در این نمایشگاه با استقبال بسیار خوب دانشجویان و دانشگاهیان همراه بود.

دانشگاه محیط زیست در حوالی میدان استاندارد کرج مستقر است.