به گزارش خبرنگار مهر، عبدالواحد موسوی لاری عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز عصر امروز در حاشیه مراسم ختم امام جامعه رفسنجان در گفتگو با خبرنگاران، درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم گفت: بنده سخنگوی این جریان نیستم که درباره حضور یا عدم حضور آنها اعلام موضع کنم اما معتقدم باید فضای مناسبی برای حضور گروه های سیاسی در انتخابات آینده فراهم شود.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا اصلاح طلبان می خواهند انتخابات آینده را تحریم کنند یا نه؟ افزود: فعلا چنین موضوعی از سوی اصلاح طلبان مطرح نشده است و بعید می دانم کسی بخواهد انتخابات آینده را تحریم کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه درباره اینکه آیا در انتخابات مجلس نهم نامزد خواهید شد یا نه؟ تصریح کرد: بنا ندارم نامزد انتخابات مجلس شوم.