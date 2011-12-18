به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل که در سفر هند به سر می‌برد در خصوص اهداف این سفر گفت: بنده و دوستان دیگری به دعوت دانشگاه علیگر برای رونمایی یک نسخه نفیس از نهج البلاغه که در قرن ششم نوشته شده به کشور هند سفر کرده‌ایم.

وی افزود: از این فرصت استفاده خواهد شد تا در مورد روابط فرهنگی و دینی میان دو کشور و بین مسلمانان شبه قاره هند و جمهوری اسلامی ایران بحث و گفتگو کنیم. سعی این است در مباحث اعتقادی، فرهنگی، علمی و مشترکات فیمابین بحث و گفتگو داشته باشیم.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل تصریح کرد: در نشستی که در خصوص مباحث نجوم در قرآن بود حضور داشتم و گفتگوهایی داشتیم و علمایی از هند نظرات خود را گفتند و بنده هم به آنچه در مورد نجوم در قرآن آمده پرداختم و همچنین به نقشی که دانشمندان اسلامی و ستاره شناسان مسلمان و ایرانی در پیشرفت این علم داشتند را بازگو کردم.

وی در ادامه یادآور شد: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قرآن کریم کتاب نجوم، یا کتاب طب و یا کتاب شیمی نیست. در واقع قرآن کتاب هدایت است. ولی هر جا که قرآن به واقعیتهایی در مورد این علوم اشاره کرده با واقعیتهای علمی امروزی در خصوص این علوم مغایرتی ندارد.

وی افزود: مثلا در مورد فلکیات، بطلمیوس معتقد بود که در کائنات، زمین مرکز است و خورشید و ماه و ستارگان به دور زمین می‌چرخند.

ولایتی تصریح کرد: اما در قرآن از جمله سوره یاسین مشاهده می‌کنیم که این موضوع مورد تأیید نیست و اینگونه نیست که ماه و ستارگان دیگر بر افلاک چسبیده باشند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل تأکید کرد: از سوی دیگر دانشمندان بزرگ اسلامی از جمله ابوریحان بیرونی، ابن هیثم و خواجه نصیر طوسی و ابن سینا نظریه بطلمیوس را رد کرده اند. حتی ابن هیثم نقدی بر نظریه بطلمیوس نوشته است.

ولایتی در پایان اظهارداشت: بر این اساس باید از هر فرصتی که می‌توان استفاده کرد باید در تبیین و بازگو کردن این حقایق بهره برد.