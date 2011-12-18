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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۲۶

محمدی خبر داد:

مراکز غیردولتی بهزیستی به هزار معلول زنجانی خدمات رسانی کردند

مراکز غیردولتی بهزیستی به هزار معلول زنجانی خدمات رسانی کردند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان گفت: بیش از هزار نفر از مددجویان بهزیستی از خدمات مراکز غیردولتی تحت نظارت این سازمان بهره می برند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی افزود: ۲۳مرکز غیردولتی توانبخشی تحت نظارت بهزیستی استان زنجان به همراه ۵ انجمن فعال در این زمینه به ۱۰۳۹نفر از معلولین زنجانی خدمات ارائه می کنند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه اغلب معلولین شدید از مراکز غیردولتی خدمات دریافت می کنندافزود: این مراکز در راستای حفظ انسجام و ساماندهی خدمات به مددجویان و با تکیه بر کرامت انسانی مددجویان فعالیت می کنند.

وی ابراز داشت: مراکز غیردولتی بهزیستی زنجان نیاز به تشکیل یک تشکل استانی برای پیگیری خواسته ها و مطالبات مراکز خود دارند.

محمدی یکی از شاخص های توسعه هر کشور را فعال بودن سمن ها و مراکز مردم نهاد برشمرد و اظهار داشت: مراکز غیردولتی اغلب در ارائه خدمات به معلولین پیشروتر از خود دولت هستند.

وی  با اشاره به پرداخت ما به التفاوت هرماهه مراکز غیردولتی افزود: یارانه مرکز براساس ارزشیابی وارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده آنها به معلولین پرداخت خواهد شد.
 

کد مطلب 1487095

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