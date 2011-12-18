سازمان های البرز تعهدات اشتغال را عملی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی ظهر یکشنبه در نهمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: سازمانها و دستگاههای استان باید تعهدات و سهمیه های تعیین شده در راستای ایجاد اشتغال را اجرایی کنند.

استاندار البرز اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال جاری به نام جهاد اقتصادی اهمیت اشتغال بر هیچ کس پوشیده نیست.

ایجاد اشتغال پایدار کار دشواری است

فرهادی با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار کاری سنگین است، اضافه کرد: با دلسوزی مسئولان استان و همچنین همراهی بانک ها، دستگاه ها باید تلاش کنند که حداقل سهمیه ایجاد اشتغال را اجرایی کنند.

وی با تحسین برخی از دستگاه های استان که بیش از تعهد ایجاد اشتغال کرده اند، افزود: این دستگاه ها نباید فعالیت خود را در راستای ایجاد اشتغال در استان متوقف کنند.

اشتغال زایی البرز بیشتر از آمارهای ارائه شده است

استاندار البرز ابراز داشت: ایجاد اشتغال برخی از نهادها و ارگان های استان هنوز ثبت نشده است و آمار اشتغال ارائه شده کمتر از رقم واقعی است.