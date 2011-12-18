آیت الله عمید زنجانی نماد وحدت حوزه و دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا برنجکار ظهر یکشنبه در همایش "فقه سیاسی؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها" که در پردیس قم دانشگاه تهران برگزار شد اظهار داشت: تجلیل از آیت الله عمید زنجانی به عنوان نماد وحدت حوزه و دانشگاه یکی از اهداف برگزاری این همایش است.



وی با بیان اینکه آیت الله عمید زنجانی 40 اثر ارزشمند دارد که 17 عنوان آن در حوزه فقه سیاسی است بیان داشت: به حق می‌توان ایشان را پدر فقه سیاسی نامید کسی که چهره ماندگار حقوق و فقه سیاسی و اولین رئیس دانشگاه تهران بود.



رئیس پردیس قم دانشگاه تهران با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه تصریح کرد: ایشان در راه وحدت حوزه و دانشگاه و در راه تبلیغ اسلام و علم و معرفت جان خود را در طبق اخلاص گذاشت و آن را فدا کرد.



وی ادامه داد: آیت الله مفتح اسوه برجسته در زمینه ارتباط میان حوزه و دانشگاه و تجلی گر عملی وحدت بود.



برنجکار در ادامه به تعاریف فقه سیاسی در فرهنگ اسلام پرداخت و با اشاره به این تعاریف اضافه کرد: این تعریف گاهی لغوی و گاهی در معنایی فراتر استعمال می شود.



استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: بعد از اسلام فقه در معنای معرفت دینی و فهم عمیق دین استعمال شد و منحصر به استخراج احکام عملی از منابع نبوده است.



وی با اشاره به اصطلاحات فقه اکبر و فقه اصغر اظهار داشت: فقه اکبر به همه مسائل اعم از اخلاقی و اعتقادی می‌پردازد اما فقه اصغر به حوزه فروعات باز می‌گردد که از قرون سوم و بعد از غیبت رایج تر شد.



رئیس پردیس دانشگاه قم با بیان اینکه معنای استنباط اعتقادات و دفاع از فقه تشیع معنای رایج تر امروزی در تعریف ققه است عنوان کرد: ما امروز نیازمند این هستیم که در عرصه دانش سیاسی که یکی از مهمترین علم در علوم انسانی است فقه سیاسی برای احکام عملی مرتبط با سیاست تدوین کنیم.



وی افزود: دانشگاه‌ها با کمک حوزه علمیه باید به تدوین کلام و فقه در همه رشته‌های علوم انسانی دست بزنند، در غیر این صورت سیاست و حقوق و سایر علوم انسانی ما سکولار خواهد شد و خواهد ماند.



