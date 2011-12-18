انقلاب اسلامی حکومت فقه محوری را جایگزین اعتقاد محوری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز اصلانی در همایش فقه سیاسی، ظرفیتها و چالشها که ظهر یکشنبه در پردیس قم دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: آیت الله عمید زنجانی که این همایش به مناسبت بزرگداشت ایشان برگزار شده است از فقهای نظریه پردازی بود که حق زیادی بر گردن ما دارد زیرا ایشان تبیین کننده دیدگاهها و مبانی فقهی استادش، امام خمینی(ره) بود.
وی با بیان اینکه فقه تشیع از ظرفیتهای بسیار بالایی برخوردار است اظهار داشت: امام خمینی(ره) با برپایی حکومت اسلامی جامعه را به عطر وجود احکام شریعت جعفری معطر کرد و برای اولین بار در تاریخ تشیع، حکومت فقه محور جایگزین اعتقادمحوری شد.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تا قبل از انقلاب اسلامی حکومتهای شیعه مبتنی بر اعتقادمحوری ایجاد شده بود تصریح کرد: حتی صفویه که هویت شیعی ملت ایران مدیون تلاشهای آنان است فقه محور نبودند.
انقلاب اسلامی؛ زمینه ساز ارتباط فقه با حکومت
وی بیان داشت: زمینه تعامل فقه با حکومت بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شد و فقه سیاسی با ظرفیت بالای خود میتواند منشأ تحولات زیادی باشد.
اصلانی با بیان اینکه مهمترین ظرفیت فقه شیعه اجتهاد است اظهار داشت: اجتهاد موتور محرکه اسلام است و در قانون اساسی کشور نیز به علت این اهمیت به عنوان اصلی راهبردی بر آن تأکید شده است و یکی از راههای تحقق اهداف اجتهاد مستمر و پویا بیان شده است.
اجتهاد مورد قبول
وی با تأکید بر اینکه اجتهاد مهمترین نقش را در تحول نظام سیاسی ما دارد افزود: اجتهادی که در تفکر شیعه مطرح است به معنای اسلوب برای نوآوری علمی در مباحث دینی است و آزاد و بدون ضابطه نیست.
مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران افزود: اگر مسئلهای نوپدید مطرح شد نظام فکری شیعه دست بسته نیست و میتوان با رجوع به منابع مشکلات را حل کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: انقلاب اسلامی برای اولین بار در تاریخ سیاسی شیعه حکومت فقه محور را جایگزین حکومت اعتقاد محور شیعه کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، فیروز اصلانی در همایش فقه سیاسی، ظرفیتها و چالشها که ظهر یکشنبه در پردیس قم دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: آیت الله عمید زنجانی که این همایش به مناسبت بزرگداشت ایشان برگزار شده است از فقهای نظریه پردازی بود که حق زیادی بر گردن ما دارد زیرا ایشان تبیین کننده دیدگاهها و مبانی فقهی استادش، امام خمینی(ره) بود.
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