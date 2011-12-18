33 هزار شغل در کرج ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه حدادپور ظهر یکشنبه در نهم جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: سهمیه ایجاد اشتغال کرج در سال جاری 55 هزار و 233 شغل بوده است که تا کنون 33 هزار و 323 مورد آن یعنی 60 درصد کار محقق شده است.

وی با تاکید بر اینکه اشتغال باید اولویت اول کاری قرار بگیرد، اضافه کرد: اعتبار اعلام شده از سوی وزارت کار برای ایجاد اشتغال 324 میلیارد تومان است که تا کنون 42 میلیارد تومان آن انعقاد و 30 میلیارد تومان آن در راستای ایجاد اشتغال در استان البرز پرداخت شده است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز ابراز داشت: در سال جاری، ساوجبلاغ 86 درصد، نظر آباد 57 درصد و طالقان 84 درصد شغل ایجاد شده است.



حدادپور گفت: با توجه به اینکه برای دستگاهی در استان البرز سهمیه ایجاد اشتغال تعیین شده است تنها 10 دستگاه استان توانسته اند به تعهدات خود عمل کنند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به اینکه استانداری البرز قول اهدای 10 سکه بهار آزادی به دستگاه های عمل کننده به تعهدات ایجاد اشتغال را داده بود، افزود: برخی از دستگاه ها از جمله اداره کل آموزش و پرورش و منطقه ویژه پیام به تعهدات خود جهت ایجاد اشتغال به خوبی عمل نکرده اند.