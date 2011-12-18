احداث شهرک سینمایی شاهرود پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود میرباقری در نشست شورای شهر گرگان در این خصوص گفت: با ایجاد این شهرک سینمایی استان های گلستان، مازندران، سمنان و بخشی از خراسان نیز ذی نفع خواهند شد و هدف اصلی من از اجرای این پروژه تبدیل این منطقه به یک قطب فرهنگی و سینمایی است.

وی افزود: حداقل ثمره تولید سریال تلوزیونی امام علی (ع) و مختار نامه تغییر نگاه و رویکرد مدیران و مسئولان فرهنگی تراز اول کشور بود.

خالق سریال تلویزیونی امام علی(ع) با تاکید بر اینکه کارهای تاریخی بر زمین مانده زیادی وجود دارد که باید به نمایش درآیند، افزود: در تولید آثار دینی و تاریخی باید افکار و اعتقادات نسل امروز را در نظر گرفت و کاری تولید کرد که به لحاظ فکری، منتقل کننده و تبلیغ کننده ارزش ها و الگو سازی تاثیرگذار بر زندگی نسل جوان باشد.

وی عنوان کرد: خلق آثار تاریخی هنری و سینمایی باید جذاب باشد و سلیقه کسانی را در نظر بگیرد که مثل ما فکر نمی کنند و نمی اندیشند.

میرباقری با اظهار تاسف از اینکه بسیاری از استان ها و شهرستان ها با مشکلات عدیده ای در عرصه تئاتر، نمایش و فعالیت های هنری مواجه هستند، اظهار داشت: بخشی از این مشکلات ناشی از کمبود نیروهای متخصص و بخش دیگر متاثر از نوع نگاه و رویکرد مدیران است.



وی در ادامه با اشاره به اینکه ما خیلی راحت از تاثیرگذاری مقوله نمایش و سینما حرف می زنیم، تصریح کرد: زبان متداول در جهان امروز زبان رسانه و نمایش است و اگر به این زبان مسلط باشیم و حرفی نو داشته باشیم تاثیرگذاری بیشتری خواهیم داشت.



این هنرمند مطرح کشور در عرصه تلویزیون و سینما با بیان این مطلب که شاهد تجربیات عجیبی در مختارنامه بودم، عنوان کرد: صحنه هایی از عاشورا و حضرت ابوالفضل (ع) را به داوران خارجی یک جشنواره فیلم نشان دادم و تاثیرپذیری و استقبال آنها از این مجموعه برایم بسیار جالب و عجیب بود.



میرباقری در تحلیل مجموعه مختارنامه این اثر را خالی از اشکالات فنی ندانست و افزود: اگر امروز دوباره بخواهم مختارنامه را بسازم با تجربیاتی که از این مجموعه به دست آوردم طور دیگری خواهم ساخت.



وی همچنین با اشاره به اینکه بر اساس نظر سنجی های انجام شده بیش از 60 تا 70 درصد مردم از اقشار و گروه های مختلف سنی مختارنامه را تماشا کردند، گفت: این توفیق بزرگی برای من و مجموعه مختارنامه بود.



این نویسنده و کارگردان در ادامه با تاکید بر اینکه به ضرورت وارد حرفه تلوزیون و سینما شدم، اظهار داشت: احساس کردم بارهایی روی زمین مانده که افرادی باید آموزش و تخصص لازم را کسب کنند تا این بارها از زمین برداشته شود.



میرباقری در ادامه به تشریح چگونگی نحوه ورود خود به عرصه سینما پرداخت و در این خصوص تصریح کرد: به خاطر علاقه ای که به پرده نقره ای سینما داشتم در زمان دانشگاه فعالیت در عرصه نمایش را در فوق برنامه های خود قرار دادم و با گذراندن دوره آموزشی 4 ساله در این عرصه فعالیتم را در این عرصه شروع کردم.

