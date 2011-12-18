مشکل انتقال آب به روستاهای پاکدشت برای همیشه رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی عصر یکشنبه در نشست کمیته برنامه‌ ریزی شهرستان پاکدشت افزود: با اختصاص اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال برای اصلاح شبکه‌های آبرسانی، سعی می ‌شود بحث انتقال آب در روستاها با کمترین مشکل صورت پذیرد.

وی در تشریح وظایف مدیران شهرستان گفت: همکاری و تعامل هر چه بیشتر دستگاه‌های دولتی در خدمت‌رسانی هر چه بیشتر به مردم از مهمترین وظایفی است که مدیران دستگا‌ه‌ها باید نسبت به آن اقدام کنند.

بیمارستان 100 تختخوابی تا اردیبهشت سال آینده به بهره ‌برداری می ‌رسد

فرماندار شهرستان پاکدشت با اشاره به مصوبات سفرهای ریاست جمهوری به پاکدشت ادامه داد: ساخت بیمارستان 100 تختخوابی شهرستان پاکدشت یکی از مهمترین مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور به شهرستان پاکدشت است که با اختصاص 80 میلیارد ریال اعتبار تا اردیبهشت سال آینده به بهره ‌برداری می ‌رسد.

وی در ادامه از اصلاح و بازسازی زیرگذرهای شهرستان پاکدشت نیز خبر داد و آن را مطالبه مردم دانست.

مقبلی با اشاره به تأمین زیرساختهای احداث مسکن مهر در این شهرستان گفت: در حال حاضر بیش از دو هزار واحد مسکن مهر در این شهرستان احداث شده است که با تکمیل و تجهیز به ‌زودی به متقاضیان واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: دولت تلاشهای زیادی برای احداث واحدهای مسکونی در قالب پروژه مسکن مهر کرده تا همه مردم بتوانند به راحتی صاحبخانه شوند و یکی از مهم‌ترین برنامه‌ هایی که باید در این ارتباط مورد توجه قرار گیرد این است که تا زمانی که تمام انشعابات مربوط به آب‌، گاز و برق این واحدهای مسکونی تهیه نشده، از تحویل آنها خودداری شود.

در ادامه این نشست توسط حاضران در جلسه ‌مسائل مربوط به راه، ‌مسکن مهر و آبرسانی روستایی مورد بررسی قرار گرفت.

نشست کمیته برنامه ‌ریزی شهرستان پاکدشت به منظور بررسی طرحها و برنامه ‌های ادارات مختلف شهرستان پاکدشت با حضور اعضای این کمیته در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.