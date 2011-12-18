تالار فخرالدین اسعد گرگانی فرسوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی عصر یکشنبه در نشست شورای شهر با بیان اینکه فضای فعالیت هنری در گرگان محدود است، گفت: تنها فضای فعالیت هنری برای هنرمندان گرگانی تالار فخرالدین اسعد گرگانی است که این فضا پاسخگوی هنرمندان نیست.

وی با اشاره به مساعدت شهرداری گرگان برای احداث سالن دو هزار نفری گرگان اظهار داشت: شهرداری گرگان با توجه به نیاز و ضرورت شهر برای دارا بودن این سالن هنری و فرهنگی زمینی به مساحت 8 هزار مترمربع را به این پروژه اختصاص داده است.

شهردار گرگان در ادامه هنر را مقوله تاثیرگذاری دانست که می تواند بخش های قابل توجه ای از جامعه را در طبقات اجتماعی و اقتصادی مختلف به خود جذب و پیام های اعتقادی و ارزشی را با نمایش یک صحنه نهادینه کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تولید فیلم های مذهبی و تاریخی نیازمند توان مدیریتی و فنی بالا است، اظهار امیدواری کرد با حضور دوباره هنرمندان مطرح و مشهور این خطه، هنر تئاتر و نمایش گرگان جانی دوباره بگیرد.