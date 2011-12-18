14 کشته و زخمی در مناطق مختلف / حمله تروریستها به سوگواران حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، یک منبع در پلیس عراق اعلام کرد: در حمله به مراسم سوگواری حسینی در منطقه "الطالبیه" در شمال شرق بغداد چهار نفر زخمی شدند.

از سوی دیگر سرلشکر "عبد الحسین العامری" رئیس دایره مبارزه با جرایم سازمان یافته بغداد گفت : نیروهای امنیتی "علی خالد یاسین الکروی" عضو القاعده را در منطقه "المحمودیه" در جنوب بغداد دستگیر کرده اند.

خبر دیگر اینکه منابع وابسته به پلیس عراق در استان کرکوک اعلام کردند: انفجار بمب در منطقه "الحدیدین" کرکوک یک زخمی بر جای گذاشت.

منابع پلیس استان دیالی نیز از فروپاشی یک شبکه وابسته به القاعده در شرق بعقوبه و دستگیری چهار نفر از اعضای آن خبر دادند.

در همین استان بر اثر انفجار بمبی در شمال بعقوبه یکی از نیروهای امنیتی کُرد کشته و یک فرد مظنون دستگیر شد.

"سرحد قادر" رئیس پلیس استان کرکوک گفت : سه بمب به صورت پیاپی در اطراف منزل "عبدالرزاق الجبوری" قاضی دادگاه کرکوک منفجر شد که سه غیر نظامی زخمی شدند، اما به قاضی مذکور آسیبی نرسید.

خبر دیگر اینکه، بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در در منطقه "الزیدان" در جنوب غرب ابوغریب بغداد سه غیر نظامی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.