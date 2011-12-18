کلیات اجرایی سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فروزنده در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری این استان اظهار داشت: تاکنون سه مرحله از این طرح در قالب طرح تحولات جمعیتی استان، ‌تحولات اقتصادی و ‌فضای کسب و کار مصوب شده است.

وی افزود: در این طرح تا پایان برنامه پنجم توسعه با اجرای طرح های اشتغالزا، نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری هفت درصد کاهش یابد.

وی نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری را ۱۱ و نیم درصد برشمرد و افزود: در سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان اجرای ۵۹۸ طرح با سرمایه گذاری هشت هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.

فروزنده تاکید کرد: با شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های چهارمحال و بختیاری تا پایان برنامه پنجم توسعه در استان زمینه اشتغال ۱۲۳هزار نفر فراهم می شود.

وی گفت: امسال تاکنون در زمینه مشاغل خانگی افزون بر ۱۹۴میلیارد ریال تسهیلات به چهار هزار و ۷۶۰ طرح پرداخت شده است.



