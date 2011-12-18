پژوهش نیروی محرکه و موتور توسعه پایدار کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در پیامی به مناسبت هفته پژوهش اظهار داشت: تولید دانش و اندیشه یا تولید علم از کارکردهای سازمانی دانشگاهها و توسعه فناوری و تبدیل آن به نوآوری و محصول جدید و پاسخگویی به نیازهای جامعه از کاردکردهای اجتماعی دانشگاه ها است.

وی افزود: پژوهشگران با غافل نبودن از تحقیقات بنیادی به منظور کشف روابط بین پدیده ها، گسترش مرزهای دانش و ارائه تئوری ها باید با تقویت روابط خود با صنایع و دستگاه های اجرایی و با انجام تحقیقات کاربردی جهت حل مشکلات جامعه و همچنین اهداف تجاری چرخه تولید علم به ثروت را تسریع کنند و سیاست گذاری و سرمایه گذاری اصولی در این حوزه دارای اهمیت و ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

طاهایی ادامه داد: در این برهه از زمان دیگر ارتش ها مظهر قدرت کشورها نیستند و هر کشوری که در تولید علم، فناوری، نوآوری و فرهنگ نقش بیشتری داشته باشند در معادلات جهانی نیز ثأثیر گذاری بالاتری خواهند داشت.

استاندار مازندران تاکید کرد: امروزه پژوهشگران و دانشمندان این مرز و بوم به یاری خداوند بزرگ و به برکت انقلاب اسلامی و در سایه ایمان و خودباوری، تلاش و پشتکار، فتح قله های علمی جهان را اهتمام کردند.

طاهایی افزود: دستیابی استادان و دانشمندان جوان ما به دانش هسته ای، تولید سلول های جنینی، پیشرفت در زمینه های هوا فضا و فناوری نانو و درخشش دانشجویان و دانش آموزان در المپیادهای علمی جهانی نمونه هایی از نتایج درخشان مجاهدات پژوهشگران بوده که آینده روشنی را نوید می دهد.

استاندار مازندران گفت: مازندران با داشتن بیش از 130 مؤسسه آموزش عالی اعم از دولتی ، غیر انتفاعی، آزاد اسلامی و علمی کاربردی، 242 هزار دانشجو، بیش از سه هزار و 200 نفر کادر هیئت علمی، 50 مرکز تحقیق و توسعه آمار بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی و نیروهای متخصص، پژوهشگران، نخبگان و مخترعان یکی از قطب های مهم آموزش عالی کشور و دارای ظرفیت های بسیار برای توسعه است .

وی همچنین در بیانیه خود عنوان کرد: هفته پژوهش فرصت مغتنمی است تا دست در دست هم دهیم و فکرهایمان را به هم گره زنیم تا اندیشه ای بزرگ تر را پدید آوریم و با همدلی و ایجاد هم افزایی از این همه پتانسیل در آبادانی و شکوفایی استان و عزت و سربلندی کشور بهره گیریم و نیز از فعالان این عرصه قدردانی نموده و تلاش هایشان را ارج نهیم.



