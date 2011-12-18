درگیری و زد خورد بر لیگ کشتی سایه انداخت/ جنجال همچنان در ملایر ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته اول مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاههای کشور و در گروه دوم رقابتها تیم ثامن الحجج (ع) سبزوار، صدرنشین این گروه با سرمربیگری محسن کاوه با نتیجه 6 بر یک از سد میزبان خود نیروی زمینی ارتش گذشت.

در دیگر دیدار این گروه تیم سایپای شمال در همدان با نتیجه 4 بر 3 میزبان خود تله کابین گنج‌نامه را مغلوب کرد. پیروزی صادق گودرزی و سعید ابراهیمی مقابل "شاپیف" و "موتالیموف" کشتی گیران قزاق سایپا از حوادث مهم این کشتی بود. این هفته تیم مجاهدان صنعت برق ایران استراحت داشت.

براساس این گزارش، در گروه اول این مسابقات نیز تیم نفت تهران با نتیجه 4 بر 3 مقابل میزبان خود شهرداری ملایر مغلوب شد. در مبارزه آخر این کشتی بین اشکان ازلی‌فر از نفت و محسن بشینجی از ملایر در حالی که کشتی گیر نفت در دقایق پایانی تایم اول با اجرای یک فیتو صاحب سه امتیاز شده بود داور مبارزه اعلام کرد که در 2 ثانیه پایانی بدلیل کشتی دفاعی وی به حریفش یک امتیاز داده است.

پس از این اتفاق علیرضا رضایی، مدیرفنی تیم نفت به نشانه اعتراض وارد تشک شد و بعد از آن جنجال آغاز شد. سیل سکه و اشیاء به سمت کشتی گیران پرتاب شد و چند تماشاگر نیز وارد تشک مبارزه شدند و در نهایت این مبارزه پرالتهاب و حاشیه با نتیجه 4 بر 3 به نفع شهرداری ملایر به پایان رسید تا مشکلات لیگ برتر کشتی بیشتر نمایان شود.

این التهاب همچنان در سالن مسابقه ادامه دارد و تماشاگران ملایری با پرتاب سنگ شیشه‌های سالن را می‌شکنند و ماموران نیروی انتظامی در تلاش برای متفرق کردن جمعیت خمشگین هستند. آنچه بدیهی است داور وسط در اعلام رای مبارزه اشتباه کرده است و نکته جالب توجه اینجاست که نمازیان، سرپرست مسابقه و کمیته لیگ که تیم نفت تهران را برای آرام کردن جو به داخل رختکن برده بود بلافاصله رای به سود ملایری‌ها داد.

در دیگر دیدار این گروه خونه به خونه بابل صدرنشین با نتیجه 5 بر 2 میزبان خود آبفای زنجان را مغلوب کرد. این هفته تیم پیشگامان آسانسور مازندران استراحت داشت.