تجلیل از 40 نخبه شاهد و ایثارگر در قم

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم عصر یکشنبه در این مراسم که در استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: جامعه نخبگان به ویژه نخبگان شاهد و ایثارگر طلایه‌داران عرصه مجاهدت در اعتلای فرهنگ والای اسلامی و پیشقراولان عرصه علم و فناوری هستند.



محمدکاظم پورامینی علت اصلی ماندگارشدن دفاع مقدس را ایثار و شهادت قشرهای مختلف مردم دانست و تاکید کرد: فرهنگ ایثار و شهادت در واقع علت اصلی بقای انقلاب شکوهمند اسلامی هم خواهد بود و جامعه ایثارگری در راستای اعتلای نظام اسلامی گام‌های موثری بر می‌دارند.



وی هدف از برگزاری گردهمایی نخبگان و دانش پژوهان شاهد و ایثارگر را فراهم کردن زمینه تقدیر و سپاسگزاری از فعالان این عرصه عنوان کرد و یادآور شد: امیدوارم به واسطه این نشست ضمن مرور بر تلاش‌هایی که جامعه نخبگان شاهد و ایثارگر در سال 90 داشتند، از نظرات آنها بهره‌مند شویم.



پورامینی با ابراز خرسندی از فراهم شدن فرصتی برای معرفی نخبگان شاهد و ایثارگر استان قم، تصریح کرد: دفتر امور نخبگان شاهد و ایثارگر نیز اقدام به طراحی و فعال‌سازی سایتی کرده تا از ظرفیت‌های مختلف موجود در جامعه ایثارگری برای تبادل اطلاعاتی توانمندی‌ها و نظرات و تولیدات علمی در بین نخبگان شاهد و ایثارگر استفاده کند.



در پایان این مراسم از 40 نخبه شاهد و ایثارگر که در سال 90 موفقیت‌هایی کسب کرده‌‌اند قدردانی شد.