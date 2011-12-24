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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۵

سرشماری سال 90/

جمعیت روستاهای استان البرز بیش از 213 هزار نفر است

جمعیت روستاهای استان البرز بیش از 213 هزار نفر است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری البرز جمعیت روستاهای استان البرز را در طرح سرشماری نفوس و مسکن 213 هزار و 959 نفر عنوان کرد.

یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طبق آخرین نتایج مقدماتی طرح سرشماری نفوس و مسکن استان البرز در سال جاری به  تفکیک جنسیتی 110 هزار و 515 نفر از روستاییان مرد و 103 هزار و 444 نفر نیز زن هستند.

وی ابراز داشت: واحدهای مسکونی روستاهای استان البرز 65 هزار و 605 خانوار است و جمعیت روستایی به طور کلی 213 هزار و 959 نفر است.

مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری البرز ادامه داد: نسبت ترکیب جنسیتی روستاییان استان البرز 106 است یعنی به ازای هر 106 مرد 100 زن وجود دارد.

رمضانی گفت: سرشماری نفوس و مسکن همزمان با سراسر کشور از دو آبان تا 25 آبان ماه سال جاری با همکاری بیش از سه هزار و 600 آمارگیر اجرایی شد.

کد مطلب 1487155

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