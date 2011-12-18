ادامه تظاهرات مردم در مخالفت با دخالت خارجی/ انفجار خودروی حامل مواد منفجره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، مردم سوریه با برپایی تظاهرات در منطقه "سیده زینب" در حومه دمشق بر مخالفت با دخالت خارجی و حمایت از اصلاحات "بشار اسد" رئیس جمهوری این کشور تاکید کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات علاوه بر پرچمهای سوریه پلاکاردهایی در حمایت از حاکمیت ملی کشورشان و در مخالفت با گروههای مسلح حمل کردند.

تظاهرات کنندگان تهاجم رسانه ای علیه سوریه با هدف بی ثبات کردن این کشور را محکوم و بر ضرورت هوشیاری سوری ها در برابر توطئه ها تاکید کردند.

از سوی دیگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دیدار فرستادگان "نوری المالکی" نخست وزیر عراق با وی گفت : ما از تلاشهای صادقانه برخی کشورهای عربی به ویژه عراق برای کمک به سوریه قدردانی می کنیم.

وی افزود: سوریه با همه پیشنهادها برخورد مثبتی دارد و سعی دارد که جهانیان را از واقعیات مطلع کند، به ویژه اینکه تلاشهای زیادی برای وارونه جلوه دادن واقعیتها در جریان است.

خبر دیگر اینکه اجساد هفت نفر از نیروهای امنیتی سوریه که در مقابله با گروههای مسلح کشته شده بودند در شهرهای زادگاه خود تشییع شدند.

از سوی دیگر بر اثر انفجار یک خودروی حامل مواد منفجره وابسته به گروههای تروریست در شهر حمص دو نفر از این افراد کشته شدند. همچنین گروههای مسلح "زیاد توفیق بولس" یکی از مهندسان سوریه را ترور کردند.

خبر دیگر اینکه جلسه وزیران امور خارجه عضو اتحادیه عرب درباره سوریه به پس فردا موکول شد.



از سوی دیگر وزیر امور خارجه قطر از موافقت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با امضای طرح اتحادیه عرب درباره ناظران خبر داد. شیخ حمد بن جاسم در تلاش برای فریب افکار عمومی از تلاشهای منفی و خصمانه برخی رژیمهای عربی از جمله قطر علیه سوریه مدعی شد بحث کناره گیری یا تغییر نظام سوریه فقط به مردم این کشور مربوط می شود.