"سنسیز" در آذربایجان شرقی مقابل دوربین رفت

نادر حمیدی شفیق، تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه "سنسیز" در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مجموعه گزیده‌ای از زندگی انسان‌هایی است که با همدیگر به نوعی در ارتباط و تعامل هستند گفت: محور اصلی سریال پیرمردی به نام خلیل فرخی است که چند ماه پس از فوت همسرش بر خلاف رسیدگی و سر زدن فرزندان و نوه‌ها و داماد احساس تنهایی می‌کند و می‌خواهد تجدید فراش کند که در ابتدا با مخالفت فرزندانش روبرو می‌شود، اما رفته رفته آنها نیز به این باور می‌رسند که برای پدر یک همدم و هم صدا نیاز است و تلاش می‌کنند برای پدر همسر مناسبی پیدا کنند که اغلب خواستگاری‌ها به نوعی به سرانجام نمی‌رسد.

وی افزود: این سریال بیشتر به خانواده گسترده خلیل می‌پردازد که در این میان قضیه ازدواج نوه‌های خلیل و بیکاری نامزد نوه دختری‌اش و تبعات ناشی از این رهگذر پررنگ تر شده است. البته سعی شده به نهاد خانواده و اهمیت ازدواج آسان و واقع بینانه، قداست خانواده و حقوق و تکالیف اعضای خانواده، تربیت فرزند و ضرورت ازدواج و روابط میان اعضای خانواده نیز توجه شود.

این تهیه‌کننده و کارگردان ابراز داشت: در این سریال همسایه‌ها، کسبه محل و... نقش‌هایی به سزایی دارند و در قسمت‌های مختلف سریال علاوه بر مسائل و مشکلات خانواده فرخی، مشکلات بقیه از قبیل مشکلات زنان بیوه، مسائل سربازی، بیکاری جوانان و کم فروشی نیز مطرح می‌شود. به گونه‌ای که ماجرای خلیل بهانه‌ای می‌شود تا سایر موضوع‌ها به شکل زنجیر وار در بدنه موضوع اصلی ادغام شوند.

شفق تصریح کرد: سریال "سنسیز" با بهره‌گیری از رگه‌های طنز سعی در امید آفرینی میان اقشار مختلف مردم با ناچیز شمردن مشکلات و تقویت روحیه توکل به خدا و تاکید بر پرهیزاز یاس و نا امیدی، تلاش کرده است تا بستری مناسب در سمت و سوی نشاط آفرینی و ایجاد روحیه خوش بینی و معنا بخشی به تمام لحظات تلخ و شیرین زندگی فراهم سازد و در جهت تقویت رفتارهای شایسته اجتماعی با پرداخت به مسائلی از قبیل نظم و انضباط اجتماعی، وجدان کاری، قانون گرایی، رعایت حقوق شهروندی، اعتماد آفرینی، پرهیز از مصرف زدگی، ادب اجتماعی و روحیه کار جمعی عمل کند.

وی با بیان اینکه نگارش این مجموعه از سوی محمدرضا پستک، سعید حمیدی شفیق، نادر حمیدی شفیق و سهیلا ارجمند نوشته شده گفت: ناظر محتوایی و مشاور فیلمنامه اسفندیار وکیلی هروی است که در بخش های مختلف تولید با ما همکاری به سزایی دارد.

این تهیه‌کننده و کارگردان ادامه داد: لوکیشن اصلی این سریال شهر تبریز است و در 75 لوکیشن تصویربرداری می‌شود.

شفیق اظهار داشت: سریال از ریتم خوبی برخوردار است به گونه‌ای که برای هر قسمت 40 دقیقه‌ای حدود 35 الی 52 سکانس طراحی شده است.

وی با اشاره به اینکه در این سریال بازیگرانی بومی و ملی حضور دارند، عنوان کرد: این سریال 280 نفر بازیگر و هنرپیشه دارد که از این تعداد 35 بازیگر اصلی و 50 بازیگر نقش دو و 135 بازیگر فرعی نقش سه و چهار و 60 هنرپیشه به ایفای نقش می پردازند.

شفیق بیان کرد: پیش تولید این سریال از اوایل مهرماه آغاز شده و از ابتدای آذر ماه تصویربرداری سریال شروع شده و با توجه به برنامه‌ریزی که انجام شده به مدت پنج ماه ادامه خواهد داشت.

وی از تدوین همزمان سریال خبر داد و اظهار امیدواری کرد: پس از اتمام تصویربرداری مراحل صداگذاری و موسیقی نیز به مدت دو ماه طول خواهد کشید و در خرداد ماه سال آینده سریال سنسیز آماده پخش خواهد شد.

این تهیه‌کننده و کارگردان از پخش این سریال از شبکه شما یا یکی از شبکه‌های سراسری خبر داد و عنوان کرد: چون این سریال به زبان آذری تولید می‌شود برای پخش از شبکه شما در آینده‌ای نزدیک این سریال به زبان فارسی دوبله یا زیر نویس فارسی خواهد شد.

وی در خصوص دلیل انتخاب عنوان "سنسیز" برای این مجموعه گفت: "سنسیز" به معنی بدون تو است و این عنوان بر اساس داستان فیلم انتخاب شده است.

هاشم چاووشی، ناصر هاشمی، حمید مجدآبادی، حمیده مقدس زاده، سعید حمیدی شفیق، زکیه کریمی، وحیده صحرانورد، نادیا اسرافیلی، شهرزاد شکوریان، حسین جباروند، حمید نیکنام، ناصر حافظان، یوسف نامجو، صبا خاک نژاد، مظفر حسینیان، کاظم کریم زاده، بهزاد فرشباف، محمدرضا پستک، علی بلالی، مهدی صالحیار، رحیم غفاری، محمود زارع زاده، الیاس پستک، شمسی ذابح جمشیدی، صونا ستاری، نادر محمدزاده، عصمت عسگری، نرگس اسدی و ... از جمله بازیگرانی هستند که در این سریال به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل تولید این سریال عبارتند از مدیر تصویر برداری: حمید مهر افروز، مدیر صدابرداری: بابک آمن‌پور، مدیر تولید: شمسی زرینه بافی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سعید حمیدی شفیق، منشی صحنه: صحرا فیروزی، طراح گریم: سمیه خدادادی، ناظر کیفی: حسین مهدیزاده مقدس و مدیر تدارکات: محمد جاهدی.