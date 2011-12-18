تعطیلات لیگ هندبال باعث افت تیمها می شود

محسن اخگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اغلب تیم ها ابتدای فصل با اصول و برنامه ریزی خاص پا به رقابتها گذاشته اند و اکنون مجبورند به تعطیلات طولانی مدت لیگ تن بدهند.

وی تصریح کرد: تمرینات تیم شهرداری را به مدت سه هفته تعطیل کردیم تا فشار زیادی به دلیل تمرینات تیم به بازیکنان وارد نشود.

اخگر ادامه داد: به دنبال این هستیم که به یک تورنمت چند جانبه در یکی از کشورهای همسایه برویم تا ضمن حفظ قوای تیم از مدت زیاد تعطیلات نیز استفاده کرده باشیم.

وی تصریح کرد: مربی تیم ملی اعتقاد به اردوهای طولانی مدت برای تیم ملی دارد و اگر این اردوی دو ماهه می توانست در قالب اردوهای مقطعی کوتاه مدت باشد به تیم های باشگاهی ضرر نمی زد.

اخگر یادآورشد: اگر اردوهای تیم ملی مقطعی بود می توانستیم لابه لای برنامه های اردوی تیم ملی برنامه برگزاری بازیهای لیگ برتر را نیز داشته باشیم که متاسفانه مربی خارجی تیم ملی هندبال اعتقاد خاصی به اردوهای طولانی مدت دارد.

