پژوهشگران نوجوان کانون پرورش فکری البرز تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز روز یکشنبه در این آیین گفت: انسان به فطره موجودی جستجوگر و محقق است و اگر جامعه ای پژوهش را اصل قرار دهد زودتر به علم خواهد رسید و مسیر تعالی و پیشرفت را زودتر خواهد پیمود و جامعه ای که اهل تحقیق نباشد عقب مانده خواهد بود.

صفی الله رمضانخانی افزود: در دنیای امروز دانایی یکی از محورها و شاخص های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه محسوب می شود و سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی و دسترسی سریع به منابع علمی موثق وابسته است.



وی اظهار داشت: پژوهش و یا تحقیق یک روند فعالانه هوشیارانه و سامان مند برای کشف، تعبیر و بازنگری پدیده ها ، رخدادها، رفتارها و فرضیه هاست و همچنین پژوهش برتر استفاده از پدیده های موجود برای دست یافتن به راهکارهای علمی و فن آوری ها بکار می رود.



این مسئول گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بعنوان یکی از متولیان تربیت کودکان و نوجوانان آموزش های لازم در زمینه پژوهش را به آنان داده و با در اختیار گذاشتن منابع اطلاعاتی مناسب این قشر را به انجام پژوهش و تحقیق تشویق نموده و به آنان می آموزد که یافتن بهترین راه حل های ممکن در جهت حل مشکلات موجود در عرصه های مختلف زندگی و انجام دادن پژوهش ممکن است.



رمضانخانی افزود: در این جهت در جشنواره رضوی سالجاری گروهی از اعضای نوجوان مراکز کانونی استان البرز با 577 اثر پژوهشی در مسابقه پژوهشی" نغمه زیارت" شرکت کردند که توانستند رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص دهند که از میان آنها رتبه های 13، 18، 19 و 31 این جشنواره را استان البرز کسب کرد.



مشاور استاندار در امور آموزش و پرورش استان بیان داشت: از امروز کمیته پژوهش ویژه کانون پرورش فکری در استان تشکیل می شود تا برای سال های آینده برنامه ریزی مناسب را برای اینگونه مسابقه ها داشته باشد.



در این مراسم از 30 پژوهشگر برتر کشوری و استانی کانون تجلیل به عمل آمد که چهار پژوهشگر برتر کشوری ضمن دریافت لوح تقدیر، سفر مشهد مقدس را هدیه گرفته و مابقی پژوهشگران لوح تقدیر و جوایز نفیسی را دریافت کردند.

