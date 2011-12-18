اولین جشنواره قرآنی خانواده در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مؤسسه قرآنی نورالثقلین فردوس هدف از برگزاری این جشنواره را نشر و ترویج فرهنگ حیات بخش قرآن کریم در میان آحاد جامعه و ایجاد فضای قرآنی در بین خانواده ها عنوان کرد.

رضا قربانی افزود: این جشنواره در چهار رشته ترتیل خوانی، حفظ، تفسیر و دانستنی های قرآن از سوره مبارکه لقمان برگزار خواهد شد.

وی گفت: اطلاع رسانی لازم از طریق توزیع پوستر و بنر در سطح استان صورت گرفته و قرار است خانواده های برتر قرآنی از سوی مؤسسات قرآنی شهرستان ها تا تاریخ ۱۰دی ماه ۹۰معرفی شوند.

مدیر موسسه قرآنی نورالثقلین فردوس بیان کرد: تعداد ۳۰خانواده قرآنی در ایام الله دهه فجر در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان به رقابت خواهند پرداخت و به خانواده های برتر جوایز نفیسی از قبیل کمک هزینه سفر به عمرده مفرده، عتبات عالیات، سوریه، مشهد و قم اعطا خواهد شد.