زمین شماره 2 استادیوم شهدای شهر قدس احداث شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مومن اظهار داشت: امروزه با رشد سریع جمعیت و نیز توسعه فیزیکی بدون برنامه در کلانشهرها مشکلات پیچیده ای به وجود آمده که یکی از این مشکلات، عدم دسترسی اکثر افراد به خدمات رفاه عمومی از جمله کمبود فضاهای ورزشی در سطوح مختلف عملکردی است که با سرمایه گذاری، ایجاد زیرساخت، احداث و تجهیز اماکن ورزشی می توان به توسعه ورزش کمک کرد.

وی در ادامه از احداث زمین شماره 2 استادیوم 25 هزار نفری شهدای شهرقدس خبر داد و افزود: با فراهم کردن امکانات و برنامه ریزی صحیح به عنوان دو اصل مهم پیشرفت، می توان به شکل بارزی به موفقیت های ورزشی دست یافت.

این مسئول ادامه داد: بدون تردید در حال حاضر در عرصه های ملی و جهانی ورزش یک مولفه ساختاری بسیار مهم به شمار می رود که به دلیل تاثیر گسترده ای که بر تمام امور زندگی دارد، می تواند در برنامه ریزی های کلان مورد توجه قرار گیرد.

مومن اعلام کرد: با توجه به در نظر گرفتن این مهم عملیات احداث زمین خاکی شماره دو استادیوم 25 هزار نفری شهرداری قدس با هماهنگی معاونت خدمات شهری شهرداری، آغاز شده است.

معاون ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس یادآور شد: این زمین خاکی برای انجام تمرین تیمها در نظر گرفته شده و دارای 60 هزار مترمربع مساحت است که اعتباری بالغ بر 350 میلیون ریال به آن اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون مراحل پایانی زیرسازی و تسطیح این زمین در حال انجام است، اعلام کرد: این زمین خاکی در آینده ای نزدیک به همت مسئولان مربوطه به زمین چمن مصنوعی تبدیل خواهد شد.

این مسئول با اشاره به جایگاه ویژه ورزش شهرستان قدس در سطوح ملی و بین المللی، عنوان کرد: در صورت ارتقا و توسعه زیرساخت های اماکن ورزشی شهرستان در سایه یک برنامه ریزی اصولی در دراز مدت می توان با کمترین هزینه به بهترین نتایج دست یافت.