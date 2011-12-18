به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی عباسی عصر یکشنبه در گردهمایی نخبگان و دانش پژوهان شاهد و ایثارگر استان قم با بیان اینکه نخبه در هر زمانی باید تعین داشته باشد اظهار داشت: در گذشته رابطه مردم با مرجعیت رابطه تقلید بود اما بنیانگذار انقلاب اسلامی با ابتکاری که داشتند رابطه مقلدین با مقلد را به رابطه امت با امام تبدیل کردند.



وی ادامه داد: من به عنوان طلبه‌ای که بیش از 20 سال از نزدیک با حالات مقام معظم رهبری آشنا هستم شهادت می‌دهم که ایشان نخبه‌گری دیگری انجام می‌دهند و آن اینست که می‌خواهند رابطه امت ایران را با دیگر امت‌ها به رابطه امامت تبدیل کنند، یعنی ملت ایران به عنوان امام امت‌ها و نخبگان ایران امام نخبگان باشند.



این استاد حوزه با اشاره به پیش‌بینی درست امام خمینی(ره) درباره فروپاشی شوروی سابق تاکید کرد: بنیانگذار انقلاب اسلامی در تعبیری اعلام کرده بودند که صدای شکسته‌شدن استخوان‌های مارکسیسم به گوش می‌رسد و مقام معظم رهبری هم چند سال پیش اعلام کرده بودند که صدای بیداری اسلامی از اروپا و جهان غرب می‌آید.



نقش علم و عمل در نخبه بودن انسان



حجت الاسلام عباسی مسئولیت نخبگان جامعه را خطیر دانست و گفت: نخبه معنویت دارد و می‌تواند یک جامعه را مصون نگه دارد و البته وقتی این نقش نخبه ایفا می‌شود که بتواند و بداند، یعنی توانایی و عقل و علم داشته باشد.



وی ادامه داد: انسان نخبه کسی است که به اوج انس با خدا، انس با خود و انس با دیگران برسد و این انسان نخبه به جایی می‌رسد که علاوه بر خود می‌تواند مواظب جامعه هم باشد.



این استاد حوزه علمیه با اشاره به نقش علم و عمل در نخبه بودن انسان گفت: هر انسانی باید مظهر اسمی از اسماء خدا باشد و هر نخبه‌ای باید نخبه‌گری کند و لحظه‌ای از لحظات عقل را به نمایش بگذارد.