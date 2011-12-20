سازمان فرهنگی شهرداری قدس از مربیان واجد شرایط دعوت به همکاری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود حبیبی اظهار داشت: این سازمان به منظور توسعه و ارتقاء فرایندهای آموزشی خـود از مربیـان واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.

وی افزود: متقاضیانی که دارای شرایط مربوطه هستند، می توانند جهت تکمیل فرم مربوطه، در ساعات اداری به واحد آموزش سازمان واقع در بلوار مصلی، خیابان شهید مدنی، پارک محلی شهید مدنی، مجتمع فرهنگی حضرت باقرالعلوم(ع)، مراجعه کنند.

این مسئول عنوان کرد: حافظان و مربیـان قرآن در شـاخه های مختلف قرآنی دارای مدرک کارشناسی به بـالاتر از مراکز آمـوزشی معتبـر، مربیان هنری در رشته های مختلف گرافیک، طراحی، نقاشی، سفالگری (دستی و کار با چرخ)، گلسازی، عروسک سازی، معـرق، تذهـیب و قلـم زنی، موسیقی، شمع سازی، نساجی سنتی و جاجیم، نقاشی روی پارچه و ... دارای گواهی پایان تحصیلات از مراکز آموزشی معتبر، مربیان زبان انگلیسی دارای مدرک کارشناسی به بالاتـراز مراکز آموزشـی معتـــبر می توانند در این دوره ها شرکت کنند.

حبیبی ادامه داد: در برگزاری دوره های مذکور اولویت پذیرش با افرادی است که سابقه تدریس و گواهینامه پایان تحصیلات داشته باشند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس اعلام کرد: علاقه مندان برای تکمیل فرم های مربوطه تا 30 دی ماه سال جاری فرصت دارند که در این زمینه در صورت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 46812602 تماس بگیرند.