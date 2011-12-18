دستگاههای اجرایی فارس امکانات خود را برای برگزاری انتخابات به کار گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال فیروز آبادی در جلسه ستاد انتخابات استان فارس، با تاکید بر لزوم توجه به زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری در بحث اجرای انتخابات یادآور شد: در سایر شهرستان ها و حوزه های انتخابیه باید از نظر نرم افزاری و سخت افزاری، آمادگی کاملی برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم شود.

وی افزود: امکانات شهرها، بخش ها و شهرستان های تازه تاسیس استان فارس باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و در این راستا نیز بر اساس قانون سایر دستگاههای اجرایی و وابسته به بودجه عمومی استان فارس مکلف به در اختیار قرار دادن تمامی امکانات خود به دست اندرکاران امر برگزاری انتخابات هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس اظهار داشت: در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، مسائل و مباحث امنیتی باید آسیب شناسی و پیشگیری شود و در این زمینه مجموعه های دست اندرکار باید به آمادگی کاملی برسند.