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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۴۹

مشکلات دوران بلوغ نوجوانان در شهرستان قدس بررسی شد

مشکلات دوران بلوغ نوجوانان در شهرستان قدس بررسی شد

قدس - خبرگزاری مهر: طی نشستی آزاد در خانه فرهنگ علامه دهخدا مشکلات دوران بلوغ نوجوانان در شهرستان قدس بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،خــانه فرهنـگ علامـه دهخـدا سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس  با هـدف شنـاخت دوران نـوجـوانی و نیـازها و ویـژگی های  نـوجــوان ، بحــث آزاد پیــرامون مشــکلات و بحـران های دوران بلـوغ را بـرگـزار کرد.
 
ایـن برنامـه با حضور پوری کارشنـاس مشـاوره مرکز و جوانان و نوجوانان خانه فرهنگ علامه دهخدا برگزار شد.
 
در این نشست نشانه های دوران بلوغ و تغییرات روحی، فیزیولوژیکی نوجوان و علائق و دل بستگیهای این دوران، دلایل اختـلافات این گروه سنی با والـدین و ارتبـاط آنها با محیــط و اجتــماع  مطرح، و  آنها را جمــع بنـدی کرد.
 
بلوغ را پایان دوره نوجوانى و آغاز جوانى (یا بخش نخست از دوره جوانى) شمرده اند، فردی که به دوران بلوغ وارد مى شود، به فضایى تازه و تا حدى ناشناخته گام مى نهد و باید بدانیم که در این دوران، همواره در حال رشد و تغییر هستیم.
 
بسیار هم عادى است که با شروع این دوره ، تغییرات گسترده اى در وجود ما اتفاق مى افتد. این امر ممکن است براى نوجوانانى که نمى خواهند خودشان را از همسالانشان جدا و متفاوت ببینند، اضطراب آور باشد و احساس نگرانى کنند.
 
لازم به ذکـر است موضـوع بحـث آزاد آینده در خانه فرهنگ  علامه دهخدا "جوانـان و  مد" است.
کد مطلب 1487183

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