مشکلات دوران بلوغ نوجوانان در شهرستان قدس بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر،خــانه فرهنـگ علامـه دهخـدا سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس با هـدف شنـاخت دوران نـوجـوانی و نیـازها و ویـژگی های نـوجــوان ، بحــث آزاد پیــرامون مشــکلات و بحـران های دوران بلـوغ را بـرگـزار کرد.

ایـن برنامـه با حضور پوری کارشنـاس مشـاوره مرکز و جوانان و نوجوانان خانه فرهنگ علامه دهخدا برگزار شد. در این نشست نشانه های دوران بلوغ و تغییرات روحی، فیزیولوژیکی نوجوان و علائق و دل بستگیهای این دوران، دلایل اختـلافات این گروه سنی با والـدین و ارتبـاط آنها با محیــط و اجتــماع مطرح، و آنها را جمــع بنـدی کرد.

بلوغ را پایان دوره نوجوانى و آغاز جوانى (یا بخش نخست از دوره جوانى) شمرده اند، فردی که به دوران بلوغ وارد مى شود، به فضایى تازه و تا حدى ناشناخته گام مى نهد و باید بدانیم که در این دوران، همواره در حال رشد و تغییر هستیم.

بسیار هم عادى است که با شروع این دوره ، تغییرات گسترده اى در وجود ما اتفاق مى افتد. این امر ممکن است براى نوجوانانى که نمى خواهند خودشان را از همسالانشان جدا و متفاوت ببینند، اضطراب آور باشد و احساس نگرانى کنند.

لازم به ذکـر است موضـوع بحـث آزاد آینده در خانه فرهنگ علامه دهخدا "جوانـان و مد" است.