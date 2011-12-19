افزایش شمار سکونتگاه های غیر رسمی شهر بجنورد متوقف شد

سید محسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر مشارکت مردم در برنامه ریزیها و سیاستگذاری های شهری به عنوان یکی از شیوه های کنونی شهرسازی در دنیا مطرح است، در حالیکه در نقطه مقابل آن حاشیه نشینی به عنوان یک پدیده نا مطلوب شهری رو به گسترش است که باید با اتخاذ تدابیر مدیریتی از رشد آن جلوگیری شود.

وی با تصریح بر این مطلب که یک سوم از جمعیت شهر بجنورد در 23 محله سکونتگاههای غیر رسمی مستقر هستند و حاشیه نشینی در این شهر بیش از دو برابر میانگین کشوری است و این امر از جمله پدیده های نا مطلوب شهری در بجنورد محسوب می شود، بیان کرد: برای نخستین بار در مهر ماه سال 86 در خراسان شمالی، شهرداری مهر در شهر بجنورد به منظور مدیریت این سکونتگاهها فعالیت خود را آغاز کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: شهرداری منطقه مهر بجنورد در سال 87 مبتنی بر مصوبه ستاد توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی، انتخابات شورا محله ها با عنوان معتمدین محلات در 23 محله سکونتگاههای غیر رسمی بجنورد با یک دوره فعالیت سه ساله ( از سال 87 تا 90 ) را در دستور کار قرار داد تا با همکاری و همیاری آنان به وضعیت بحرانی این سکونتگاهها سامان دهد.

این مسئول در تشریح نتایج برگزاری این انتخابات و همکاری آنان با شهرداری مهر بجنورد بیان داشت: به رغم محدویت منابع مالی و اعتباری، فرهنگسازی و آموزش شهروندی به صورت کلان همچنین اجرا و توزیع پروژه های عمرانی و انتقال خدمات در این 23 محله در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی، علاوه بر اینکه طی سه سال اخیر چهار پارک محله در این سکونتگاهها احداث و به بهره برداری رسیده، سالانه بیش از 10 میلیارد ریال اعتبار نیز برای آسفالت معابر در این مناطق هزینه شده است.

وی اعلام کرد: طی سه سال گذشته صدور پروانه های ساختمانی یعنی تبدیل وضعیت مساکن غیر رسمی به مساکن رسمی در این سکونتگاهها رشد قابل توجهی را نشان می دهد به گونه ای که به ترتیب از سال 88 تا آذر ماه سال 90، به ترتیب 220 ، 243 و 170 پروانه ساختمانی در این سکونتگاهها صادر شده است.

موسوی یادآور شد: شهرداری مهر از سال گذشته تا کنون 60 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه های عمرانی و خدمات شهری در این مناطق یاد شده هزینه کرده است که برای سال 91 نیز به تخصیص 50 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

وی در خاتمه اذعان داشت: طی چهار سال اخیر شهرداری مهر بجنورد با همکاری 23 شورا محله سکونتگاههای غیر رسمی با انتقال خدمات شهری و اجرای پروژه های عمرانی از شکل گیری سکونت گاه غیر رسمی جدید در این شهر جلوگیری کرده که روند افزایش شمار این مناطق متوقف شده است.