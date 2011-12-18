حامیان جاده علی آباد - شاهرود خواهان تسریع در ساخت آن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این عده از تاخیر در ساخت این مصوبه سفر اول دولت که شش سال از زمان آن می گذرد انتقاد کردند.

این عده بعد از ظهر یکشنبه با حضور مقابل فرمانداری علی ابادکتول خواهان تسریع در ساخت جاده و رفع موانع فراروی شدند.

گفتنی است حامیان جاده علی آباد - شاهرود روز جمعه نیز در حمایت از ساخت جاده ابر - زرینگل از مصلی نماز جمعه شهرعلی آبادکتول تا پل خارکلاته پیاده روی کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پلاکاردهایی خواهان تسریع در ساخت جاده ابر – زرینگل شدند.



آنان خواهان اجرای مصوبه دولت مبنی بر ساخت این جاده بودند.



این عده پس از طی مسیر مصلی تا پل خارکلاته مسیرجاده زرینگل به ابر تا محل شیرآباد را پیاده طی کردند.



آنان از استاندار و مسئولان استان گلستان خواستند مصوبه دولت را که حدود شش سال از تصویب آن می گذرد اجرایی کنند.



جاده علی آبادکتول به شاهرود 67 کیلومتر طول دارد و استانهای گلستان و سمنان را از مسیر جاده ابر به هم متصل می کند.



جنگل ابر در 50 کیلومتری شمال‌شرقی شاهرود و در مسیر جاده شاهرود به استان گلستان قرار دارد.

پیشینه جاده علی آباد



بر اساس درخواستهای متعدد مردم و مسئولان منطقه در سال 1362 به پیشنهاد اداره کل راه و ترابری وقت با نظر مشاوران و کارشناسان فنی وزارت راه و ترابری قرارداد مطالعات مراحل اول و دوم جاده علی آباد کتول ـ شاهرود از طریق محور زرین گل با مهندسان مشاور اتحاد راه منعقد شد که در آن مشخصات محور به صورت راه فرعی اعلام شد.





سرانجام در سال 1384 با سفر رئیس جمهور به استان گلستان و شهرستان علی آباد کتول خواسته مردم و مسئولان منطقه در قالب یکی از مصوبات اصلی هیئت دولت در شهرستان و استان مطرح و مقرر شد نسبت به تکمیل راه علی آباد به شاهرود با استفاده از اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و وزارت راه و ترابری به نسبت مساوی اقدام شود.



پس از این مصوبه، مطالعات مقدماتی این پروژه آغاز و با راهنمایی کارشناسان منابع طبیعی استان باقیمانده مسیر اجرای پروژه مشخص شد و طول مسیری که در این قسمت مورد مطالعه قرار گرفت 24 کیلومتر بود که نقشه های تفصیلی 6.5 کیلومتر از مسیر تهیه و عملیات اجرایی سه کیلومتر خارج از عرصه های جنگلی شروع و بخشی از عملیات به انجام رسید که در ادامه با مخالفت سازمان محیط زیست کشور این پروژه متوقف شد.



با پیگیری صورت گرفته ازمردم و مسئولان، هیئت وزیران درجلسه چهارم مهرماه 87 طی مصوبه ای ضمن موافقت مجدد با اجرای طرح، بند جدیدی را به مصوبه قبلی اضافه کرد با این مضمون که وزارت راه و ترابری با نظر استانداری گلستان به میزان درختان قطع شده نسبت به کاشت درختان جدید اقدام کند که این موضوع نیز با مخالفت سازمان محیط زیست روبرو شد.



از اینرو به لحاظ اینکه مسائل زیست محیطی طرح نیز مدنظر قرار گیرد به پیشنهاد معاون اجرایی رئیس جمهور طی نامه شماره 86105 مورخ30 مرداد 86 موضوع در جلسه مورخ 18 فروردین سال87 کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط زیست مطرح و این کمیسیون طی نامه شماره 10550\37677\22 به تاریخ 31 فروردین سال 87 ضمن موافقت مجدد با اجرای طرح (برای بار سوم) مواردی به شرح ذیل موردتصویب قراردارد.



بر اساس کریدور مناسب انتخاب شده وزارت راه و ترابری طراحی راه اصلی را که مضمن کمترین تخریب جنگل باشد ظرف مدت 6 ماه انجام و به سازمان محیط زیست ارائه کند و سازمان مذبور نیز ظرف مدت یکماه نظر خود را به وزارتخانه یادشده ارائه کند.



بر اساس این مصوبه مقرر شد موارد اختلاف در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست بررسی و تصمیم گیری شود و طرح ارزیابی زیست محیطی مسیر فوق با مشاور مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست، توسط وزارت راه وترابری تهیه و پس از تایید کارکرده و موضوع آیین نامه ماده (105) قانون برنامه چهارم توسعه کشور با نظارت عالی سازمان مزبور انجام شود.