صهیونیستها 1000 واحد جدید در قدس اشغالی و کرانه باختری می سازند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع وابسته به وزارت مسکن رژیم صهیونیستی از تلاش این رژیم برای ساخت هزار واحد مسکونی در کرانه باختری و شرق بیت المقدس خبر دادند.

بر این اساس قرار است 500 واحد مسکونی در "جبل ابوغنیم" در قدس شرقی، 348 واحد مسکونی در "بیتار عیلیت" و 180 واحد مسکونی در "جفعات زئیف" در کرانه باختری ساخته شود.

از سوی دیگر"هاگیت آفران" سخنگوی جنبش "صلح اکنون" گفت : "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل به تلاشهای ضد صلح خود اکتفا نکرده است، بلکه همه تلاش خود را برای ممانعت از تشکیل کشور مستقل فلسطین به کار گرفته است.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی با چراغ سبز کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انفعال و حتی همدستی برخی رژیمهای عربی به شهرک سازی در اراضی اشغالی ادامه می دهد.