  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۷

شهرک سازی ادامه دارد/

صهیونیستها 1000 واحد جدید در قدس اشغالی و کرانه باختری می سازند

صهیونیستها 1000 واحد جدید در قدس اشغالی و کرانه باختری می سازند

منابع وابسته به وزارت مسکن رژیم صهیونیستی از تلاش این رژیم برای ساخت هزار واحد مسکونی جدید در شرق بیت المقدس اشغالی و کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع وابسته به وزارت مسکن رژیم صهیونیستی از تلاش این رژیم برای ساخت هزار واحد مسکونی در کرانه باختری و شرق بیت المقدس خبر دادند.

بر این اساس قرار است 500 واحد مسکونی در "جبل ابوغنیم" در قدس شرقی، 348 واحد مسکونی در "بیتار عیلیت" و 180 واحد مسکونی در "جفعات زئیف" در کرانه باختری ساخته شود.

از سوی دیگر"هاگیت آفران" سخنگوی جنبش "صلح اکنون" گفت : "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل به تلاشهای ضد صلح خود اکتفا نکرده است، بلکه همه تلاش خود را برای ممانعت از تشکیل کشور مستقل فلسطین به کار گرفته است.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی با چراغ سبز کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انفعال و حتی همدستی برخی رژیمهای عربی به شهرک سازی در اراضی اشغالی ادامه می دهد.

کد مطلب 1487197

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها