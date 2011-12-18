حوزه و دانشگاه به پیشرفت کشور کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز شهادت آیت الله محمد مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه عصر یکشنبه جمعی از استادان بسیجی دانشگاهها، طلاب و دانشجویان بسیجی با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار کردند.

آیت الله هادی باریک بین در این دیدار اظهارداشت: در شرایط کنونی همکاری دانشگاه و حوزه برای پیشرفت نظام موثر است و باید از این ظرفیت به نحو مطلوبی استفاده شود.

وی اضافه کرد: اگر بتوانیم از افکار روشنگرانه روحانیون و استادان برجسته دانشگاهها به نحو مطلوب بهره مند شویم به رشد شاخص های فرهنگی کمک کرده ایم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: امروز در دانشگاهها و حوزه های علمیه افراد روحانی و نخبه و تاثیرگذاری وجود دارند که در ارائه راهکارهای فرهنگی و زیربنایی می توانند نقش آفرین باشند.

وی حوزه و دانشگاه را دو بال جدا ناپذیر در پیشرفت و توسعه کشور دانست و گفت: دانشگاه وحوزه اگر به تنهایی حرکت کنند به سرانجام نمی رسند بلکه باید در جهت حرکت علمی که امروز جامعه به آن نیاز دارد در کنار یکدیگر و چون دوبال به حرکت درآیند تا موفقیتها ممکن شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بیان کرد: پژوهش و تحقیق در دانشگاه و حوزه به عنوان مراکز تزکیه و تعلیم باید در اولویت قرارگیرد و سرلوحه همه برنامه ریزی ها باشد.

نماینده مردم قزوین درمجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به شخصیت شهید مفتح گفت: این عالم برجسته الگوی وحدت حوزه و دانشگاه بود و امروز نیز دانشجویان و طلاب باید افکار و اندیشه های آن شهید را زنده کرده و زمینه ساز تقویت وحدت این دو مرکز علمی شوند.

آیت الله باریک بین اظهارامیدواری کرد در سایه وحدت حوزه و دانشگاه گام های موثری در راه کسب علم و پیشرفت کشور برداشته شود.

در ابتدای این دیدار عبدالعلی آل بویه رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، طاهری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان و باغبان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا گزارشی از فعالیت واحدهای دانشگاهی خود ارائه کردند.

در پایان جلال فارسی مسئول بسیج استاداندانشگاههای استان قزوین هم از فعالیت های انجام شده گزارش داد.