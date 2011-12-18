تعداد نخبگان قم در شأن این استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین اخوان علوی عصر یکشنبه در گردهمایی نخبگان شاهد و ایثارگر استان قم با اشاره به شکل‌گیری بنیاد ملی نخبگان در سال 86 و ایجاد بنیاد نخبگان استان قم در سال 1388 تصریح کرد: بیش از 9 هزار نفر تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان هستند که سهم استان قم به عنوان ششمین بنیاد استانی 134 نفر است.



رئیس بنیاد نخبگان استان قم با بیان اینکه این تعداد نخبه در قم در شان این استان نیست، تاکید کرد: گرچه تعداد نخبگان استان قم از رشد 170 درصدی برخوردار بود اما این سهم در شأن قم نیست.



اخوان علوی تاکید کرد: جای افتخار دارد که تعداد قابل توجهی از نخبگان استان قم را جامعه شاهد و ایثارگر تشکیل می‌دهند ولی ما به این تعداد قانع نیستیم.



وی با اشاره به جایگاه و اهمیت پژوهش و تحقیقات و رشد علمی اظهار داشت: حیات ما با مقوله علم و دانش و فناوری و دانایی گره خورده است، یعنی این علم و دانش و نوآوری و اختراع و ابداع و تحقیقات است که سرنوشت جوامع را تعیین می‌کند.



وی ادامه داد: اگر بخواهیم تفاوتی بین جوامع قائل شویم بهترین شاخص این تفاوت بررسی میزان مطالعه، پژوهش، و تحقیق است.



کشور نیازمند جهاد علمی است



اخوان علوی با تقسیم بندی کشورها به سه دسته توسعه عالم محور، کارایی محور و نوآوری محور گفت: امروز صحبت از فعالیت دانایی محور، محصول دانایی محور، سازمان یاددهنده، اقتصاد دانایی محور و سرعت پیشرفت علم و فناوری است.



رئیس بنیاد نخبگان استان قم خطاب به نخبگان شاهد و ایثارگر گفت: بر اساس افق روشنی که مقام معظم رهبری ترسیم کرده‌اند و اسناد بالادستی که تعریف شده است رسالت ویژه‌ای که از شما جامعه شاهد و ایثارگری انتظار می‌رود این است که برای حل مشکلات کشور به سمت جهاد علمی بروید.



وی با بیان اینکه کشور ما نیاز به جهادگران عرصه علم و فناوری دارد، تاکید کرد: اگر جامعه علمی کشور هدفدار و امیدوار به آینده حرکت کند ایران اسلامی که در شان نظام باشد ساخته می‌شود.



اخوان علوی گفت: در دین اسلام این ماهیت است که به نقش جلوه و بها می‌دهد و نقش موثر از ماهیت است و به نظر می‌رسد نقش جدیدی به خصوص برای جامعه شاهد و ایثارگری وجود دارد جهادگری و ایفای نقش در عرصه پژوهش و علم و فناوری است.